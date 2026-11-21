رئیس دفتر سیاسی حماس با تأکید بر تداوم مقاومت، خواستار گسترش جبهه مقابله با رژیم صهیونیستی در منطقه شد.

جوان آنلاین: «خلیل الحیه»، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس)، در سخنانی در سی‌وپنجمین دوره کنفرانس قومی عربی در بیروت، با اشاره به ادامه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، تأکید کرد که این رژیم با وجود موافقت مقاومت فلسطین با مفاد توافق شرم‌الشیخ در سال گذشته، همچنان به تجاوزات خود ادامه می‌دهد.

الحیه با بیان اینکه ملت فلسطین به‌خوبی از ضرورت مقاومت آگاه است، اظهار داشت: مقاومت در تمام اشکال آن، تنها گزینه برای بازپس‌گیری سرزمین، مقدسات و حقوق ملت فلسطین است.

رئیس حماس در بخش دیگری از سخنان خود، دامنه تجاوزات رژیم صهیونیستی را فراتر از فلسطین دانست و گفت این رژیم به لبنان، سوریه، عراق و ایران نیز حمله می‌کند و اقدامات تجاوزکارانه آن محدود به سرزمین‌های اشغالی فلسطین نیست.

وی همچنین با اشاره به طرح موسوم به «اسرائیل بزرگ» تصریح کرد که رژیم صهیونیستی در این پروژه از مرحله طرح‌ریزی عبور کرده و وارد مرحله اجرا شده است.

الحیه با تأکید بر ضرورت حفظ پایداری و ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی، بر ادامه مقاومت در تمام اشکال آن تأکید کرد و خواستار فعال‌سازی نقش مقاومت در منطقه و گسترش دامنه رویارویی با این رژیم شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد که حماس همچنان به پیشبرد پروژه آزادی سرزمین فلسطین و تحقق حق بازگشت پایبند است.