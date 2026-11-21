\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0631\u0648\u0627\u0628\u0637 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0633\u067e\u0627\u0647 \u067e\u0627\u0633\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u06cc\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u062f\u0642\u0627\u06cc\u0642\u06cc \u0642\u0628\u0644\u060c \u0646\u0648\u0632\u062f\u0647\u0645\u06cc\u0646 \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f \u067e\u06cc\u0634\u0631\u0641\u062a\u0647 MQ-\u06f1 \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0645\u062a\u062c\u0627\u0648\u0632 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0627 \u0622\u062a\u0634 \u067e\u062f\u0627\u0641\u0646\u062f \u0647\u0648\u0627\u0641\u0636\u0627\u06cc \u0633\u067e\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 \u062c\u0632\u06cc\u0631\u0647 \u0642\u0634\u0645 \u0645\u0646\u0647\u062f\u0645 \u0634\u062f.