پس از اظهارات ترامپ گزارش‌ها از وقوع حادثه و خسارت به نفتکش‌های فریب خورده و تجهیزات آمریکایی حکایت دارد.

جوان آنلاین: پس از اظهارات ترامپ گزارش‌ها از وقوع حادثه و خسارت به نفتکش‌های فریب خورده و تجهیزات آمریکایی حکایت دارد. بر اساس گزارش‌های عملیاتی دریافتی، ارتش آمریکا شب گذشته با به‌کارگیری پوشش گسترده هوایی، شامل هواپیماهای سوخت‌رسان، جنگنده‌های F-۱۶، F/A-۱۸ و F-۳۵، هواپیماهای گشت دریایی P-۸ پوسایدون، چندین فروند بالگرد و پهپادهای سری MQ، تلاش کرد زمینه عبور نفتکش‌ها و انتقال غیرمجاز محموله‌ها و قاچاق سوخت از تنگه هرمز را فراهم کند.

در جریان این تحرکات، وقوع حادثه، انفجار و آتش‌سوزی شدید برای نفتکش‌ها در محدوده جنوبی تنگه هرمز ثبت شده است؛ نخستین حادثه در نزدیکی بندر خصب و دومین حادثه، بامداد امروز، در فاصله حدود سه کیلومتری از سواحل جزیره غنم رخ داده است. بر اساس گزارش روابط عمومی نیروی دریایی سپاه، علت این انفجارها برخورد شناورهای متخلف با مین‌های دریایی بوده است.

همچنین سامانه نوین و پیشرفته پدافندهوایی نیروی هوافضای سپاه، یک فروند پهپاد پیشرفته شناسایی ـ رزمی MQ-۹ آمریکایی را که مأموریت مراقبت و تأمین پوشش هوایی این عملیات را بر عهده داشت، در غرب تنگه هرمز منهدم کرده است.

نیروی دریایی سپاه اعلام می‌کند: با هرگونه تردد کشتی‌ها در محدوده تنگه هرمز با سامانه‌های ناوبری خاموش، از مسیرهای غیرمجاز و بدون هماهنگی با مرکز کنترل تردد نیروی دریایی سپاه، به‌عنوان تردد متخلفانه و همکاری با ارتش متجاوز آمریکا، با قاطعیت برخورد می‌شود. این گزارش ادامه دارد.