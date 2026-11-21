بورس تهران در نخستین روز هفته تحت فشار فروش در نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، افت سنگینی را تجربه کرد و شاخص کل بیش از ۱۲۹ هزار واحد کاهش یافت؛ این در حالی است که شاخص هم‌وزن و فرابورس برخلاف شاخص اصلی بازار، روندی صعودی داشتند.

جوان آنلاین: معاملات بورس تهران در روز شنبه با غلبه روند نزولی بر نمادهای بزرگ به پایان رسید و شاخص کل با افت ۱۲۹ هزار واحدی در سطح هشت میلیون و ۲۶۲ هزار واحد ایستاد.

به گزارش ایسنا، در مقابل، شاخص کل هم‌وزن که وضعیت عمومی‌تری از عملکرد شرکت‌های بورسی را منعکس می‌کند، برخلاف شاخص کل حرکت کرد و با رشد ۱۰ هزار و ۲۶۰ واحدی به دو میلیون و ۴۴۵ هزار واحد رسید. این واگرایی نشان می‌دهد فشار نزولی معاملات بیشتر بر دوش شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز بوده و بخشی از نمادهای کوچک‌تر و متوسط بازار عملکرد مثبت‌تری داشته‌اند.

در جریان معاملات امروز، ۹۱۲ هزار و ۵۰۵ معامله به ثبت رسید و ارزش معاملات نیز به ۴۱.۴ همت رسید. نمادهای فملی، فارس، فولاد، شپنا، تابان، وغدیر و شبندر از جمله نمادهای اثرگذار بر شاخص کل بورس بودند.

در سوی دیگر بازار سرمایه، فرابورس برخلاف بورس تهران روز مثبتی را پشت سر گذاشت؛ به‌طوری‌که شاخص کل این بازار با رشد ۱۲۸ واحدی به سطح ۷۱ هزار و ۹۶۳ واحد رسید.

تعداد معاملات فرابورس به ۵۵۷ هزار و ۵۳۸ فقره رسید و ارزش معاملات این بازار نیز یک میلیون و ۴۷۵ هزار واحد گزارش شد. نمادهای فزر، مارون، کگهر، ارفع، فکور، فغدیر و فجهان بیشترین تأثیر را بر شاخص کل فرابورس داشتند.

بررسی روند معاملات امروز نشان می‌دهد افت سنگین شاخص کل لزوما به معنای منفی بودن کلیت بازار نیست؛ چراکه رشد شاخص هم‌وزن و فرابورس در کنار کاهش شاخص اصلی بورس، از توزیع نامتوازن فشار فروش میان گروه‌های مختلف بازار حکایت دارد.

به نظر می‌رسد در معاملات امروز نمادهای بزرگ و اثرگذار نقش پررنگ‌تری در افت شاخص کل داشته‌اند، در حالی که بخشی از سهام شرکت‌های کوچک‌تر با تقاضای بیشتری مواجه شده‌اند. با این حال برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت بازار باید روند ورود و خروج پول حقیقی، تعداد نمادهای مثبت و منفی و تداوم تقاضا در روزهای آینده نیز بررسی شود.