سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در نامه‌ای به رئیس فدراسیون فوتبال، خواستار برگزاری یک اردوی برون‌مرزی در تعطیلات نیم‌فصل لیگ با حضور بازیکنان شاغل در لیگ داخلی شد.

جوان آنلاین: امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، در نامه‌ای به مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، با اشاره به تعویق یک‌ساله جام ملت‌های آسیا و ضرورت استفاده از فرصت ایجاد شده برای آماده‌سازی بازیکنان داخلی تیم ملی، درخواست برگزاری یک اردوی تدارکاتی یک هفته‌ای برون‌مرزی در تعطیلات نیم‌فصل مسابقات لیگ را مطرح کرد.

قلعه‌نویی در این نامه با تأکید بر اهمیت افزایش هماهنگی تاکتیکی، ارتقای تجربه و شناخت بیش‌تر کادر فنی از توانایی‌های بازیکنان جوان، خواستار برنامه‌ریزی برای برگزاری این اردو با حضور بازیکنان زیر ۲۸ سال در لیگ داخلی شده است.

هم‌چنین با توجه به این که زمان پیشنهادی اردو خارج از پنجره رسمی مسابقات ملی (فیفادی) قرار دارد، سرمربی تیم ملی درخواست کرده است در جریان این اردو، دیدارهای تدارکاتی برابر تیم‌های باشگاهی معتبر خارجی برگزار شود تا بازیکنان کم تجربه در سطح ملی فرصت بیش‌تری برای حضور در شرایط مسابقه و اجرای برنامه‌های فنی تیم ملی داشته باشند.