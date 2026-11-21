جوان آنلاین: پنج سد امیرکبیر، لتیان، طالقان، ماملو و لار از منابع اصلی تأمین آب تهران به‌شمار می‌روند. بررسی آخرین وضعیت مخازن این سدها نشان می‌دهد مجموع ذخایر آبی آنها به ۳۶۴ میلیون مترمکعب رسیده است. هرچند موجودی مخازن هر پنج سد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته، مقایسه آمارها با وضعیت ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد چهار سد همچنان با کاهش ذخایر مواجه‌اند.

در این میان، سد طالقان بیشترین حجم آب ذخیره‌شده را دارد، اما سد امیرکبیر از نظر درصد پرشدگی مخزن در وضعیت بهتری قرار گرفته است. در مقابل، سد لار با تنها ۲ درصد پرشدگی، پایین‌ترین وضعیت را میان پنج سد مورد بررسی دارد.

سد امیرکبیر؛ ۱۲۷ میلیون مترمکعب ذخیره و ۷۱ درصد پرشدگی

سد امیرکبیر (کرج) با ۱۲۷ میلیون مترمکعب ذخیره آبی، دومین سد از نظر حجم آب موجود در میان پنج سد تأمین‌کننده آب تهران است. بر اساس آمار ارائه‌شده، ۷۱ درصد ظرفیت این مخزن پر است و امیرکبیر بالاترین درصد پرشدگی را در میان سدهای مورد بررسی دارد.

موجودی سد امیرکبیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۷۳ درصد افزایش یافته و در مقایسه با وضعیت ۱۰ سال گذشته نیز ذخایر آبی این سد ۴۲ درصد بیشتر شده است. به این ترتیب، امیرکبیر تنها سد از میان پنج مخزن اصلی تأمین آب تهران است که در مقایسه با یک دهه قبل افزایش ذخایر را ثبت کرده است.

پرشدگی سد لتیان به ۳۷ درصد رسید

سد لتیان با ۲۸ میلیون مترمکعب ذخیره آبی، از نظر حجم آب موجود پس از سدهای طالقان، امیرکبیر و ماملو قرار دارد. بر اساس آمار ارائه‌شده، میزان پرشدگی این سد ۳۷ درصد است که در کنار سد طالقان، دومین درصد بالای پرشدگی را میان پنج سد تهران به خود اختصاص می‌دهد.

موجودی سد لتیان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳۶ درصد افزایش یافته است، اما همچنان ۹ درصد پایین‌تر از سطح ذخایر ثبت‌شده در ۱۰ سال گذشته قرار دارد. این اختلاف نشان می‌دهد با وجود رشد قابل‌توجه ذخایر در مقایسه سالانه، موجودی مخزن هنوز به سطح یک دهه قبل نرسیده است.

سد لار؛ تنها ۲ درصد از مخزن پر است

سد لار با ۲۲ میلیون مترمکعب ذخیره آبی، پایین‌ترین حجم ذخایر را در میان پنج سد اصلی تأمین‌کننده آب تهران دارد. بر اساس آمار ارائه‌شده، این سد تنها ۲ درصد پرشدگی دارد و از نظر نسبت آب موجود به ظرفیت مخزن نیز در پایین‌ترین جایگاه قرار گرفته است.

موجودی سد لار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۲ درصد افزایش یافته، اما همچنان ۵۰ درصد کمتر از سطح ذخایر ثبت‌شده در ۱۰ سال گذشته است. بنابراین، افزایش ذخایر این سد در مقایسه با سال گذشته به‌معنای بهبود قابل‌توجه وضعیت مخزن نیست و درصد بسیار پایین پرشدگی همچنان از وضعیت نامطلوب ذخایر آن حکایت دارد.

سد ماملو؛ ۳۲ میلیون مترمکعب ذخیره و ۱۳ درصد پرشدگی

سد ماملو با ۳۲ میلیون مترمکعب ذخیره آبی، از نظر حجم آب موجود پس از سدهای طالقان و امیرکبیر قرار دارد. این میزان معادل ۱۳ درصد ظرفیت مخزن است و ماملو از نظر درصد پرشدگی در جایگاه چهارم میان پنج سد تهران قرار می‌گیرد.

ذخایر سد ماملو نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۱ درصد افزایش یافته، اما در مقایسه با وضعیت ۱۰ سال گذشته ۷۰ درصد کاهش داشته است. ماملو از نظر فاصله موجودی فعلی با سطح ذخایر یک دهه قبل، بیشترین کاهش را میان پنج سد ثبت کرده است؛ موضوعی که وضعیت این مخزن را در مقایسه بلندمدت قابل‌توجه می‌کند.

سد طالقان؛ بیشترین حجم ذخیره آب میان پنج سد

سد طالقان با ۱۵۵ میلیون مترمکعب ذخیره آبی، بیشترین حجم آب موجود را در میان پنج سد اصلی تأمین‌کننده آب تهران دارد. بر اساس آمار ارائه‌شده، میزان پرشدگی این مخزن ۳۷ درصد است و از این نظر پس از سد امیرکبیر در جایگاه دوم قرار می‌گیرد.

با وجود برخورداری از بیشترین حجم ذخیره آب، موجودی سد طالقان نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها ۱۰ درصد افزایش یافته است. همچنین ذخایر این سد در مقایسه با وضعیت ۱۰ سال گذشته ۳۲ درصد کاهش داشته است. بنابراین، اگرچه طالقان از نظر حجم آب موجود در صدر سدهای مورد بررسی قرار دارد، ذخایر آن همچنان با سطح ثبت‌شده در یک دهه قبل فاصله دارد.

افزایش ذخایر سالانه؛ تداوم کاهش نسبت به وضعیت ۱۰ سال گذشته

مجموع موجودی پنج سد امیرکبیر، لار، ماملو، طالقان و لتیان به ۳۶۴ میلیون مترمکعب می‌رسد. در میان این مخازن، طالقان با ۱۵۵ میلیون مترمکعب بیشترین حجم ذخیره و امیرکبیر با ۷۱ درصد، بالاترین میزان پرشدگی را دارد. در مقابل، سد لار با ۲ درصد و ماملو با ۱۳ درصد، پایین‌ترین درصد پرشدگی را ثبت کرده‌اند.