سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد از فعالیت سامانه بارشی در ۱۰ استان طی دو روز آینده خبر داد و نسبت به بارش باران، رعد و برق، وزش باد و بارش برف در مناطق سردسیر و ارتفاعات هشدار داد.

جوان آنلاین: سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد هواشناسی از فعالیت سامانه بارشی در ۱۰ استان کشور طی روزهای یکشنبه و دوشنبه خبر داد و نسبت به بارش باران، رعد و برق، وزش باد و بارش برف در مناطق سردسیر و ارتفاعات هشدار داد.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، روز یکشنبه (یکم آذر) در آذربایجان غربی و نیمه شمالی آذربایجان شرقی و روز دوشنبه (۲ آذر) در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، شمال و غرب خراسان شمالی و ارتفاعات استان‌های تهران، البرز و سمنان بارش باران، رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. همچنین در ارتفاعات و مناطق سردسیر، بارش برف و پدیده مه دور از انتظار نیست.

سازمان هواشناسی با اشاره به مخاطرات این سامانه بارشی اعلام کرد: احتمال اختلال در ترددهای شهری و بین‌شهری، لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودروها، به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی به دلیل بارش برف و یخ‌زدگی وجود دارد.

همچنین بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی، احتمال قطعی برق به‌ویژه در روستاها، وزش باد سرد و نسبتاً شدید، تنش سرمایی در بخش‌های کشاورزی، باغداری و دامداری و اختلال در تأمین و انتقال انرژی، به‌ویژه در مناطق روستایی و مرتفع، از دیگر پیامدهای احتمالی این شرایط جوی است.

بر همین اساس، سازمان هواشناسی نسبت به خودداری از سفرهای غیرضروری و رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی هنگام رانندگی توصیه کرد. همچنین لازم است خودروها به تجهیزات زمستانی و سوخت کافی، به‌ویژه در مناطق کوهستانی، مجهز باشند.

این سازمان بر خودداری از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی و احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی تأکید کرد.

آمادگی دستگاه‌های اجرایی، امدادی، راهداری و شهرداری‌ها برای رفع آب‌گرفتگی معابر و رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از وسایل گرمایشی و اطمینان از عملکرد صحیح دودکش‌ها نیز از دیگر توصیه‌های سازمان هواشناسی برای مقابله با مخاطرات این سامانه بارشی است.