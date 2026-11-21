اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا که از ترس جان خود به یک پایگاه نظامی پناه برده است، بار دیگر با انتقاد از افشای محل سکونتش مدعی شد: زندگی در پایگاه نظامی خوب است.

جوان آنلاین: وزیر خزانه‌داری روز جمعه به وقت محلی در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌بی‌سی در پاسخ به اینکه «آیا هنوز هم به خاطر تهدیدها مجبورید در یک پایگاه نظامی زندگی کنید؟» ادعا کرد: بله. من اجازه نمی‌دهم ایرانی‌ها مرا بترسانند. زندگی در پایگاه نظامی خوب است.

به گزارش ایرنا، بسنت بار دیگر با انتقاد از افشای محل سکونت و خانه اش گفت: «بسیار تاسف‌بار است که یک سردبیر غیرمسئول در وال‌استریت ژورنال، همان روزی که خانه‌ام را خریدم، عکسی از آن منتشر کرد که اطلاعات مربوط به تعیین موقعیت جغرافیایی خانه نیز در آن وجود داشت؛ اما از این موضوع عبور خواهیم کرد. زندگی در پایگاه نظامی خوب است.»

وزیر خزانه داری آمریکا مدعی شد: «تا زمانی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آماده پایبندی به توافق شود، به اعمال فشار بر آن ادامه خواهیم داد.»

بسنت ادعا کرد: «من اجازه نمی‌دهم ایرانی‌ها مرا مرعوب کنند... اگر ایرانی‌ها به دنبال من هستند، این به معنای آن است که تحت فشار قرار گرفته‌اند. ما به اعمال فشار بر آنها ادامه خواهیم داد!»

وزیر خزانه داری آمریکا مدعی شد: «شب گذشته، بیشترین میزان نفت خام از زمان آغاز درگیری‌ها از تنگه هرمز عبور کرد! جهان می‌تواند بدون نفت خام ایران به زندگی خود ادامه دهد.»

این مقام حامی جنگ و عملیات تروریستی اقتصادی علیه ایران ادعا کرد: «برای نخستین بار در تاریخ تولید نفت ایران، این کشور هیچ محموله نفتی شناوری در آب‌ها ندارد. در حال حاضر هیچ نفت خامی از ایران وجود ندارد که کسی بتواند آن را خریداری کند!»

وزیر خزانه داری آمریکا همچنین مدعی شد: واشنگتن، مسکو و پکن بر سر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و تضمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز توافق دارند.

ادعاهای بسنت و دیگر مقامات آمریکایی در حالی است که آنها پس از شکست حزب خود یعنی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره ای کنگره به دلیل پیامدهای اقتصادی جنگ علیه ایران شکست سنگینی خورده اند و میزان رضایت مردم آمریکا از عملکرد دولت و نیز محبوبیت شخص ترامپ به پایین ترین حد رسیده است.