هزاران ایتالیایی در سراسر این کشور در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت و علیه افزایش هزینه‌های زندگی به خیابان‌ها آمدند.

جوان آنلاین: همزمان با برگزاری اعتصاب عمومی اتحادیه کارگری ایتالیا (CGIL) علیه سیاست‌های اقتصادی جورجیا ملونی نخست وزیر این کشور، هزاران دانشجو و کارگر امروز (جمعه) در سراسر ایتالیا دست به تظاهرات زدند.

به گزارش ایرنا، این خبرگزاری یادآور شد: اعتراض‌های سراسری در ایتالیا همزمان با موج گسترده‌ تظاهرات در اروپا است. گزارش‌ها همچنین از برنامه ریزی برای تظاهرات دانشجویی در آلمان، فرانسه، بریتانیا، اتریش و بلژیک علیه افزایش هزینه‌های زندگی و مخارج نظامی حکایت دارد.

سایر اتحادیه‌های ایتالیایی، از جمله اتحادیه کوباس‌ نیز اعتصاب جداگانه‌ای را اعلام کردند.

مائوریتزیو لاندینی رئیس اتحادیه کارگری CGIL، گفت: «امروز روز بسیار مهمی است، زیرا جوانان نه تنها در ایتالیا، بلکه در سراسر اروپا به خیابان‌ها می‌آیند.»

وی افزود: «در سراسر اروپا و در میان مردم عادی، تقاضا برای تغییر رو به افزایش است.»

این اعتراضات در حالی صورت می‌گیرد که ایتالیا خود را برای انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۷ آماده می‌کند.

به نوشته رویترز، تظاهرات امروز جمعه پس از اعتراض‌های سراسری ۳۰ اکتبر (۸ آبان) برگزار می‌شود؛ زمانی که هزاران دانشجو به کارگران اعتصابی پیوستند و خواستار بودجه بیشتر برای آموزش و کاهش فشار حاصل از از هزینه‌های بالای زندگی و مسکن شدند.

رویترز خاطرنشان کرده است: پارلمان ایتالیا در حال بررسی بودجه ۲۶ میلیارد یورویی (۳۰ میلیارد دلاری) دولت ملونی برای سال ۲۰۲۷ است که به گفته اتحادیه کارگری CGIL به اندازه کافی برای حمایت از درآمدها و خدمات عمومی کافی نیست. به گزارش روزنامه ایتالیایی ItaliaOggi، تنها بخشی از این بودجه به افراد زیر ۳۵ سال اختصاص دارد.

از سوی دیگر، آدولفو اورسو وزیر صنعت ایتالیا در مصاحبه‌ای، اعتصاب عمومی CGIL را یک «اعتصاب پیشگیرانه» دانست، زیرا به گفته وی، «لاندینی پیش از آنکه حتی از محتوای بودجه مطلع شود، چنین فراخوانی داده است.»

اتحادیه CGIL خواستار افزایش دستمزدها و تمدید قراردادها برای بهبود قدرت خرید از دست رفته در اثر تورم و انطباق حقوق بازنشستگی با آن است.

رئیس این اتحادیه کارگری تاکید کرد: «مردم مشکلات بسیار اساسی دارند: آنها برای گذران زندگی خود تلاش می‌کنند و بنابراین به دستمزدهای بالاتر نیاز دارند؛ آنها به یک نظام مراقبت درمانی کارآمد نیاز دارند؛ جوانان به مدارس خوب نیاز دارند. این بودجه به هیچ یک از آنها نمی‌پردازد.»