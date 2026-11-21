آژانس امداد و اشتغال سازمان ملل با اعلام اینکه ۹۴ درصد از مردم غزه برای تامین سرپناه به کمک‌های فوری نیاز دارند، تصریح کرد که وضعیت انسانی در غزه به شدت بحرانی است.

جوان آنلاین: آژانس امداد و اشتغال سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در گزارش جدید خود ضمن هشدار درباره تشدید بحران انسانی در نوار غزه اعلام کرد که حدود یک میلیون و ۹۸۰ هزار فلسطینی، معادل ۹۴ درصد جمعیت این منطقه، به کمک‌های فوری برای تأمین سرپناه و اقلام ضروری غیرغذایی نیاز دارند.

به گزارش مهر، آنروا در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت انسانی غزه تاکید کرد که تخریب گسترده منازل و زیرساخت‌های غیرنظامی، آوارگی مکرر خانواده‌ها و کمبود امکانات اولیه زندگی، شرایط ساکنان این منطقه را به شدت بحرانی کرده است.

بر اساس ارزیابی‌های سازمان ملل، ۵۸ درصد جمعیت نوار غزه با نیازهای بحرانی یا فاجعه‌بار در زمینه سرپناه مواجه هستند؛ وضعیتی که با آغاز فصل سرما و افزایش بارندگی‌ها، زندگی صدها هزار آواره فلسطینی را با خطرات بیشتری روبه‌رو کرده است.

این نهاد سازمان ملل همچنین هشدار داد که دسترسی ساکنان غزه به آب سالم، امکانات بهداشتی و خدمات ضروری همچنان با مشکلات جدی مواجه است و تخریب شبکه‌های آب و فاضلاب، خطر گسترش بیماری‌های عفونی را به ویژه در اردوگاه‌های پرازدحام آوارگان افزایش داده است.

آنروا تاکید کرد که رژیم صهیونیستی از مارس ۲۰۲۵ تاکنون مانع ورود مستقیم کمک‌های بشردوستانه و کارکنان امدادی این آژانس به نوار غزه شده است؛ در حالی که مقادیر قابل توجهی مواد غذایی، آرد و تجهیزات اسکان اضطراری برای صدها هزار فلسطینی در خارج از این منطقه آماده توزیع است.

این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که با فرا رسیدن فصل زمستان، هزاران خانواده فلسطینی همچنان در چادرهای فرسوده و ساختمان‌های آسیب‌ دیده زندگی می‌کنند و کمبود تجهیزات گرمایشی و امکانات اسکان مناسب، بحران انسانی در نوار غزه را تشدید کرده است.