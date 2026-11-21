جوان آنلاین: روزنامه لا ریپابلیکا گزارش داد که یک پهپاد ناشناس بر فراز پایگاه نظامی آمریکا در سیگونلا در سیسیل مشاهده شده است. همچنین به یک هواپیمای سوخت رسان از نوع کی‌سی-۱۳۵ دستور داده شد به سمت پایگاه هوایی آویانو تغییر مسیر دهد.

به گزارش مهر، به دنبال وقوع این حادثه در پایگاه آمریکا وضعیت هشدار اعلام شده است.

در تاریخ ۱۳ اوت نیز پس از مشاهده یک پهپاد در مقر ناوگان ششم آمریکا در ناپل وضعیت هشدار اعلام شده بود. در همان زمان نیز بخشی از کارخانه مهمات سازی متعلق به یک گروه فرانسوی آلمانی در شهر کولفررو منفجر شد. این شرکت در زمینه پشتیبانی نظامی از اوکراین فعالیت دارد.