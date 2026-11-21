معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: بیش از ۶۰ درصد متقاضیان ورود به دانشگاه، زنان هستند و حدود ۵۶ درصد زنان، در کرسی‌های دانشگاه‌ها قرار دارند.

جوان آنلاین: زهرا بهروزآذر، روز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ در دومین جلسه ستادمرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر، افزود: در حال حاضر شاهد ویژگی‌های منحصر به فردی در خصوص زنان در جامعه هستیم که باید با برنامه‌ریزی‌های لازم به این مسئله توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

به گزارش مهر، وی بر نقش رهبر شهید در جلسات و نگاه متعالی ایشان به زنان اشاره کرد و گفت: تکریم زنان شهیدی که شامل حدود ۴۰۰ زن در جنگ تحمیلی مورد حمله وحشیانه و اقدامات تروریستی قرار گرفتند، از برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام زن و مادر است.

بهروزآذر در خصوص دستاوردهای زنان در کشور، اظهار داشت: بیش از ۶۰ درصد متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها زنان هستند و حدود ۵۶ درصد زنان، کرسی‌های دانشگاه‌ها به خود اختصاص دادند و این در حالی است که ۲۴ درصد اختراعات کشور توسط زنان ثبت می‌شود و این عدد در جهان ۱۷ تا ۱۸ درصد است.

وی افزود: در میان دانشمندانی که در زمره یک درصد دانشمندان برتر جهان قرار دارند نیز شاهد رشد چشمگیری بوده‌ایم و تعداد زنان در این گروه از ۸۸ نفر به ۱۷۷ نفر رسیده است. زنان بی‌نظیری داریم که در تمام این سال‌ها، در هر جایگاهی که حضور داشته‌اند، توانسته‌اند در بالاترین جایگاه‌های علمی و معرفتی بدرخشند.

بهروزآذر همچنین به نقش معلمان در استمرار آموزش کودکان اشاره کرد و گفت: معلمان ما در سخت‌ترین شرایط ایستادند تا بتوانند از حق آموزش صیانت کنند. اهمیت آموزش کودکان به‌اندازه‌ای است که روز جهانی حق آموزش را داریم. در حملات مخاصمان، حق آموزش کودکان نیز مورد تعرض قرار می‌گیرد، اما معلمان ما با وجود اینکه بسیاری از خودشان در معرض خطر بودند، مجبور به جابه‌جایی میان شهرهای مختلف شده بودند و نگران فرزندان خود بودند، باز هم به‌صورت آنلاین و با استفاده از زیرساخت‌های فراهم‌شده، برای استمرار آموزش کودکان تلاش کردند تا کوچک‌ترین خللی در آموزش آن‌ها ایجاد نشود.

رئیس دومین جلسه ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و مادر با بیان اینکه زنان ما، زنانی متعهد و متخصص هستند که در بدنه خدمات و اجرایی کشور پا به پای مردان ایستادند و سکان‌هایی را برعهده دارند، افزود: زنان ما، زنانی هستند که طی بیش از ۲۵۰ روز گذشته در تجمعات شبانه حضور پیدا کردند و این حضور گسترده همچنان ادامه دارد که مسئله نشان از مسولیت‌پدیری و تعهد لین قشر از جامعه است.

وی با بیان اینکه زنان در بدنه خدمات و اجرایی کشور نیز پا به پای مردان ایستاده‌اند، گفت: این موضوع را بارها در جلسات مطرح کرده‌ام. زمانی این تصور وجود داشت که نقش زنان تشریفاتی است و صرفاً در بخش‌های تدوینی و برنامه‌ریزی حضور دارند، اما امروز زنان متعهد و متخصصی داریم که سکان‌های بسیار مهمی از کشور را در دست گرفته‌اند.

بهروزآذر ادامه داد: این زنان با وجود انواع دستورالعمل‌هایی که برای حفظ امنیت و کرامت زنان در ایام جنگ و بحران صادر کرده بودیم، حاضر نبودند محل کار خود را ترک کنند. از جمله این زنان، نیروهایی بودند که در سازمان برنامه و بودجه مسئول تفریق بودجه کل کشور بودند و نیروهای مسلح را پشتیبانی می‌کردند تا بتوانند بهترین دفاع را انجام دهند. مسئولیت پشتیبانی، تأمین، توضیح و تخصیص این منابع نیز بر عهده یک خانم بود.

بهروزآذر با اشاره به حضور زنان در بخش‌های مختلف زیرساختی کشور گفت: عین همین نقش‌آفرینی را در بنادر و برج‌های مراقبت شاهد بودیم. در برج مراقبت چابهار که متأسفانه مورد حمله وحشیانه قرار گرفت، مسئول برج مراقبت یک خانم بود که با درایتی که در آنجا به خرج داده شد، او و تیم موردنظر به‌موقع ظرفیت‌ها را به جای دیگری اختصاص دادند.

بهروزآذر بر فرمایشات رهبرشهید مبنی بر حفظ انسجام و اتحاد که از همه چیز برای کشور مهم است، برای گنجاندن در همه برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام زن و مادر تاکید کرد و افزود: این مسئله تنها خط قرمز ما است که باید در اجرای برنامه‌ها سرلوحه قرار دهیم.

وی در ادامه نیز به توجه ویژه به زنان خانه‌دار در کشور اشاره کرد و گفت: امسال در هفته بزرگداشت مقام زن و مادر به طور خاص توجه ویژه‌ای به این زنان بدون هیچ دوگانگی خواهیم داشت و باید به شکل پررنگ‌تری بپردازیم.

هیچ تمدنی بدون نقش زنان شکل نمی‌گیرد

در ادامه این جلسه علیرضا معاف، معاون پژوهشی و برنامه‌ریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: هیچ تمدنی بدون نقش زنان شکل نمی‌گیرد و این در حالی است که هر تمدنی نیاز به سکوت و آرامش دارد که طبق فرمایشات شهید مطهری، زنان می‌توانند این نقش را ایفا کنند.

وی افزود: طبق بیانات قرآن‌کریم، به حیات طیبه اشاره شده که هم‌ترازی زن و مرد را در کنار همدیگر داریم. اما خداوند در سوره ممتعنه آسیه، زن فرعون و حضرت مریم (ع) را به عنوان الگو، راهنما و اسوه برای زنان و مردان داریم و این در حالی است که سوره‌های بسیاری بنام زنان و بانوان در قرآن آمده است.

وی در ادامه به خدمات متقابل انقلاب اسلامی و بانوان اشاره کرد و گفت: نیروی عظیمی از زنان از انقلاب اسلامی حفظ کردند که شاهد آن در تجمعات شبانه هستیم.

به گفته وی، امروز نیز شاهد نهضت عظیم زنانه و خیزش مادرانه هستیم. از جمله حضور محوری و کلیدی بانوان در تجمعات شبانه و ۲۷۰ شب حضور در میادین تهران.

معاف با اشاره به نقش بانوان در دوران دفاع مقدس اظهار داشت: بانوان در آن دوران نیز در پشت جبهه‌ها نقش تربیتی، حمایتی و پشتیبانی داشتند و مادران شهدا زمینه‌ساز تربیت فرماندهان و رزمندگان بودند. به تعبیر حداد عادل، در سال‌های پیش از انقلاب، حرکت‌های راهپیمایی بیشتر مردانه بود و رژیم پهلوی با آن برخورد شدیدی می‌کرد، اما با نگاه فقهی امام خمینی(ره)، حضور بانوان در راهپیمایی‌ها پیشتاز شد و رژیم پهلوی در مواجهه با این حرکت با مشکل مواجه شد.

نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای عضو شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، برنامه‌های اجرایی نهادها در هفته بزرگداشت مقام زن و مادر را تشریح کردند.