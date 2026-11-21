سندیکاهای کارگری فرانسه برای ششمین هفته متوالی از مردم این کشور خواسته‌اند در تظاهرات گسترده ضد دولتی که عصر امروز برگزار می‌شود، شرکت کنند.

جوان آنلاین: سندیکاهای کارگری، سازمان‌های جوانان و جنبش «جلیقه‌زردها» در فرانسه، برای ششمین هفته پیاپی مردم را به برگزاری تظاهرات در روز شنبه فراخوانده‌اند. این اعتراض‌ها در مخالفت با افزایش هزینه‌های زندگی و همزمان با موجی از تحرکات اعتراض آمیز در سراسر اروپا دنبال می‌شود.

اعتراضات هفتگی در فرانسه همزمان با سایر نقاط اروپا که از سوی اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های مدافع حق مسکن سازمان‌دهی شده، از روز جمعه آغاز شده و تا یکشنبه به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

صوفی بینه، دبیرکل کنفدراسیون عمومی کار فرانسه، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه در این رابطه گفت: ما از اواخر ماه سپتامبر گذشته موفق شدیم موجی از اعتراضات را ایجاد کنیم که اکنون در سطح اروپا گسترش یافته است؛ این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی افزود که این حرکت قدرتمند است و مردم به آن افتخار می‌کنند و بسیج اروپایی به مردم فرانسه انگیزه می‌دهد و قدرت می‌بخشد.

در این شرایط پلیس فرانسه که طی هفته‌های گذشته اعتراضات را به شدت سرکوب کرده، بار دیگر با درخواست جنبش جلیقه‌زردها برای برگزاری راهپیمایی به سمت میدان کنکورد در مرکز پایتخت مخالفت کرد. به این ترتیب انتظار می‌رود هواداران این جنبش به تظاهرات اتحادیه‌های کارگری در مناطقی دورتر از مرکز پاریس بپیوندند.

این روز اعتراضی با هشتمین سالگرد شکل‌گیری جنبش جلیقه‌زردها هم‌زمان شده است. این جنبش در سال ۲۰۱۸ در فرانسه و در اعتراض به افزایش مالیات سوخت شکل گرفت، اما به‌ تدریج به اعتراضاتی گسترده علیه گرانی و افزایش هزینه‌های زندگی تبدیل شد و در پاییز جاری بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفت.

بر اساس ادعای مقام‌های دولتی، در تظاهرات دو هفته اخیر، بیش از ۱۰۰ هزار نفر شرکت کردند؛ اما برگزارکنندگان تعداد واقعی معترضان را تقریباً دو برابر این رقم اعلام کرده‌اند.

نخستین تظاهرات این موج اعتراضی در ۱۷ اکتبر گذشته برگزار شد و بنا بر گزارش‌ها، ۵۶۵ هزار نفر در آن شرکت کردند. در حاشیه برخی راهپیمایی‌ها نیز درگیری‌های خشونت‌آمیز و غارت رخ داد. خواسته‌های معترضان شامل بهبود خدمات اجتماعی و افزایش دستمزدهاست. در همین حال، در چارچوب جنبش دانشجویی، تعطیلی و مسدود کردن ورودی برخی دبیرستان‌ها نیز همچنان ادامه دارد.

فراخوان برای اعتصاب جدید

سه اتحادیه کارگری روز جمعه از کارکنان بخش خصوصی خواستند به یک روز جدید اعتصاب و اعتراض در بخش دولتی بپیوندند که قرار است اول دسامبر آینده برگزار شود. این اتحادیه‌ها کارفرمایان را متهم کرده‌اند که مانع پیشرفت مذاکرات مربوط به دستمزدها می‌شوند.

همچنین قرار است روز شنبه حاضر و در طول هفته آینده، تظاهراتی در فرانسه علیه خشونت علیه زنان برگزار شود؛ این در حالی است که اعتراض‌ها و تحرکات اجتماعی در این کشور همچنان ادامه دارد.