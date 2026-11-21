معاون اجتماعی سپاه خراسان جنوبی از ثبت‌نام ۸۰ نقطه در سراسر کشور برای اجرای طرح «شهروند کشور دوست» خبر داد و گفت: آیین افتتاح ملی این طرح با شعار «بسیج، علم، فناوری، اقتدار ملی» ۳۰ آبان‌ماه در بیرجند برگزار می‌شود.

جوان آنلاین: مهدی طیبی، معاون اجتماعی سپاه خراسان جنوبی، با تشریح اهداف و ابعاد طرح ملی و کشوری «شهروند کشور دوست» توسط بسیج اظهار کرد: این طرح با هدف پیوند ظرفیت‌های مردمی، گسترش همدلی اجتماعی، معرفی الگوهای اثرگذار در حل مسائل اجتماعی و محله‌ای و تقویت شبکه‌سازی میان حلقه‌های میانی طراحی شده است.

وی با تأکید بر اینکه میدان در این طرح صرفاً محلی برای حضور و تجمع مردم نیست، افزود: «شهروند کشور دوست» بستری برای ارتباط و تعامل مردم، شکل‌گیری کنش‌های اجتماعی و تقویت مشارکت جمعی و مستمر در مسیر حل مسائل جامعه است.

معاون اجتماعی سپاه خراسان جنوبی با اشاره به ساختار اجرایی این طرح بیان کرد: برای هر میدان، یک میدان‌دار یا مسئول پیگیری تعیین می‌شود و هسته‌هایی متشکل از افراد علاقه‌مند و فعالان مردمی، با شناسایی ظرفیت‌ها، کنشگران و گروه‌های اجتماعی، برنامه‌های مرتبط با میدان را دنبال می‌کنند.

طیبی ادامه داد: برنامه‌های این طرح به‌صورت مستمر و در یک روز مشخص از هفته برگزار می‌شود که در استان خراسان جنوبی، روزهای سه‌شنبه برای اجرای برنامه‌های «شهروند کشور دوست» در نظر گرفته شده است.

وی در تشریح بخش‌های مختلف این طرح گفت: در بخش «شهروند کشور دوست»، شهروندان کنشگر از اقشار مختلف جامعه، از جمله معلمان، کسبه و دانش‌آموزان معرفی می‌شوند تا اقدامات و تجربه‌های موفق آنان در حل مسائل اجتماعی، به‌عنوان الگوهایی قابل‌تعمیم به دیگران ارائه شود.

طیبی افزود: در بخش «مسئول کشور دوست»، مسئولانی معرفی می‌شوند که فراتر از وظایف سازمانی خود و با همراهی مردم برای حل مشکلات و مسائل اجتماعی اقدام کرده‌اند. این بخش با هدف الگوسازی از مسئولیت‌پذیری مردمی و تقویت امید اجتماعی دنبال می‌شود.

معاون اجتماعی سپاه خراسان جنوبی با اشاره به بخش «قرار کشور دوست» اظهار کرد: در این بخش، پیشنهادها و پویش‌هایی با محوریت حل مسائل اجتماعی، مواسات و محرومیت‌زدایی دنبال می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به تهیه و توزیع غذای گرم و حمایت از خانواده‌های نیازمند اشاره کرد.

طیبی همچنین «نوای کشور دوست» را از دیگر بخش‌های این طرح برشمرد و گفت: اجرای سرودها، اشعار و برنامه‌های همخوانی حماسی با مشارکت مدارس، دانش‌آموزان و مردم حاضر در میدان، با هدف تقویت روحیه جمعی و امیدآفرینی پیش‌بینی شده است.

وی درباره بخش «قاب کشور دوست» نیز توضیح داد: در این بخش، نتایج اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده درباره مسائل مطرح‌شده در هفته‌های گذشته، از طریق گزارش‌های تصویری به مردم ارائه می‌شود تا روند حل مشکلات و دستاوردهای مشارکت مردمی در معرض دید عموم قرار گیرد.

طیبی با اشاره به پیش‌بینی غرفه «کشور دوست» در کنار میدان خاطرنشان کرد: این غرفه با محوریت پایگاه بعثت، زمینه ارتباط با گروه‌ها و شبکه‌های مردمی، سازماندهی ظرفیت‌ها و جلب مشارکت شهروندان را فراهم می‌کند.

معاون اجتماعی سپاه خراسان جنوبی از برگزاری آیین افتتاح ملی این طرح در ۳۰ آبان‌ماه خبر داد و گفت: این مراسم هم‌زمان با دومین روز هفته بسیج و با شعار «بسیج، علم، فناوری، اقتدار ملی» و با حضور معاون اجتماعی سازمان بسیج در میدان اجتماعات شهید رئیسی شهرستان بیرجند برگزار خواهد شد.

طیبی در پایان با اشاره به راه‌اندازی بستر اینترنتی ثبت‌نام نقاط منتخب کشور گفت: تاکنون نزدیک به ۸۰ نقطه از سراسر کشور برای مشارکت در اجرای طرح «شهروند کشور دوست» ثبت‌نام کرده‌اند.