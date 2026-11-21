نیروگاه برق "الهارثه" در شمال شهر بصره واقع در جنوب عراق شاهد انفجار مهیبی بود که بر اساس گزارش های اولیه، خسارت‌های مالی و تلفات جانی داشته است.

جوان آنلاین: خبرگزاری عراق (واع) گزارش داد، در پی وقوع این انفجار نیروهای آتش‌نشانی توانسته‌اند حریق ناشی از این حادثه را مهار کنند.

این منبع اعلام کرد هنوز جزییاتی در مورد دلایل وقوع این آتش سوزی و میزان خسارت های ناشی از آن نرسیده است.

از سوی دیگر درباره علت وقوع انفجار در نیروگاه الهارثه که ویدئوهایی از آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، گزارش‌های متناقضی وجود دارد و بیشتر خبرها و فیلم‌های منتشر شده حاکی از این است که این محل هدف حمله پهپادی قرار گرفته است اما گزارش‌های رسمی این موضوع را تأیید نکرده‌ است.

بر اساس برخی گزارش‌های تایید نشده، این حادثه ناشی از انفجار لوله گاز در نزدیکی نیروگاه بوده است.

همچنین در این‌ رابطه یک منبع محلی از جان‌باختن و مجروح شدن دست‌کم ۴۰ نفر بر اثر این انفجار خبر داد. به گفته این منبع، آمار اولیه حاکی از کشته‌شدن ۸ نفر از جمله چند کودک و زخمی‌شدن بیش از ۳۰ نفر دیگر است.