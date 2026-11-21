جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با محکوم کردن ادامه عملیات کشتار، تخریب منازل و اشغال اراضی فلسطینی‌ها توسط رژیم صهیونیستی، از شورای امنیت سازمان ملل خواست به سیاست چشم‌پوشی از جنایات این رژیم در غزه پایان دهد.

جوان آنلاین: جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که عملیات رژیم صهیونیستی نقض آشکار آتش‌بس و تشدید جنایت نسل‌کشی محسوب می‌شود.

حماس خاطرنشان کرد که عملیات نظامی اسرائیل در عمق مناطق مسکونی در غرب "خط زرد"، منجر به آوارگی ساکنان و ایجاد رعب و وحشت در میان خانواده‌ها در سایه فاجعه‌ای انسانی بی‌سابقه در نوار غزه شده است.

این جنبش افزود: آنچه از کشتار و اشغال اراضی بیشتری در نوار غزه مشاهده می‌شود، مصداق بارز جنایات جنگی است که نیازمند اقدام فوری از سوی جامعه بین‌المللی است.

حماس به تشدید حملات هوایی ارتش اشغالگر به غزه اشاره کرد که آخرین مورد آن از بامداد جمعه تاکنون به شهادت ۷ فلسطینی و تخریب بیش از پیش منازل منجر شده است و از شورای امنیت خواست تا به سیاست چشم‌پوشی از جنایات اشغالگران پایان داده و آن‌ها را محکوم کند.

همچنین حماس از شورای امنیت خواست تا اسرائیل را مسئول کارشکنی در اجرای توافق و نیز پیامدهای فاجعه‌بار انسانی ناشی از نقض مستمر حقوق فلسطینیان در غزه، معرفی و پاسخگو کند.

حماس همچنین بار دیگر از میانجی‌ها و تضمین‌کنندگان توافق آتش‌بس غزه خواست تا رژیم صهیونیستی را به توقف تجاوزات خود ملزم کنند.

بیانیه حماس یک روز پس از آن صادر شد که ارتش رژیم اسرائیل از پایان عملیات نظامی خود در مرکز نوار غزه خبر داد؛ عملیاتی که چهارشنبه گذشته انجام شد و طی آن تانک‌های اسرائیلی در غرب "خط زرد" پیشروی کردند و موجب آوارگی هزاران فلسطینی از مناطق شمالی اردوگاه‌های النصیرات و البریج شدند.

خط زرد به عنوان مهم‌ترین خروجی توافق غزه؛ معرفی شده است خطی که مرز مرحله نخست عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی را تعیین کرده اما در عمل واقعیتی جدید و تلخی را بر این سرزمین اشغالی تحمیل کرده است.

این خط بیش از نیمی از مساحت غزه را دربر گرفته و مانع بازگشت ده‌ها هزار آواره فلسطینی به محله‌های ویران‌شده‌شان شده است.

این تحولات در حالی ادامه دارد که آتش‌بس همچنان از سوی رژیم صهیونیستی نقض می‌شود و نقض مکرر آن، نگرانی‌ها درباره تداوم ناامنی و تشدید بحران انسانی در غزه را افزایش داده است.