جوان آنلاین: سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) امروز شنبه اعلام کرد که گزارشی درباره وقوع حادثه‌ای دریایی در فاصله ۱۱ مایل دریایی شمال شهر خصب در عمان دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش، یک نفتکش که در حال عبور از تنگه هرمز و حرکت به سمت خارج از این آبراه بود، هدف اصابت یک پرتابه ناشناس به بخش عقب کشتی قرار گرفت.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که تاکنون گزارشی درباره تلفات انسانی این حادثه دریافت نشده و ابعاد و میزان خسارات زیست‌محیطی احتمالی آن نیز هنوز مشخص نیست.

این مرکز همچنین از کشتی‌های عبوری خواست با احتیاط بیشتری از منطقه تردد کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را در جریان بررسی‌های مقام‌های مسئول، به این مرکز گزارش دهند.