رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، در پیامی به‌مناسبت هفته بسیج، این نهاد را تجلی اراده ملت، نماد ماندگار ایمان، بصیرت، ایثار و مسئولیت‌پذیری و میراث گران‌بهای امام راحل (ره) دانست.

جوان آنلاین: سردار سرتیپ بسیجی «بهمن کارگر»، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، در پیامی به‌مناسبت هفته بسیج، با اشاره به نقش این نهاد در عرصه‌های مختلف کشور، بسیج را نماد ماندگار ایمان، بصیرت، ایثار و مسئولیت‌پذیری دانست.

متن این پیام به شرح زیر است؛

تاریخ پرافتخار ملت بزرگ ایران، گواه این حقیقت روشن است که هرگاه اراده‌ها با ایمان پیوند خورده و عزم‌ها در مسیر آرمان‌های بزرگ متحد شده‌اند، هیچ قدرتی توان متوقف ساختن حرکت و پیشرفت این ملت غیور و مقاوم را نداشته است. بسیج، تجلی همین اراده سترگ و نماد ماندگار ایمان، بصیرت، ایثار و مسئولیت‌پذیری است.

نهادی که با تکیه بر ایمان، اخلاص و حضور مردمی، در همه عرصه‌های سرنوشت‌ساز کشور، از دفاع مقدس تا سازندگی و خدمت‌رسانی، کارآمدی خود را به اثبات رسانده است، میراث گران‌بهای امام راحل (ره) و از افتخارات بی‌بدیل انقلاب اسلامی است.

هفته بسیج، فرصتی مغتنم برای بازخوانی عظمت اندیشه‌ای است که از متن مردم برخاست، در میدان‌های دشوار درخشید و به الگویی ماندگار از حضور آگاهانه، فداکاری و خدمت بی‌منت تبدیل شد.

بسیج، فرهنگ تسلیم‌ناپذیری در برابر ظلم، روحیه خستگی‌ناپذیری در مسیر پیشرفت و باور عمیق به توانمندی‌های ملت است؛ فرهنگی که مرز نمی‌شناسد و در هر عرصه‌ای که نیاز به حضور، همت و مجاهدت باشد، با تمام ظرفیت به میدان می‌آید.

اینجانب ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، ایثارگران و بسیجیان غیور این نهاد خدمتگزار، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان حضرت امام خمینی (ره) را به یکایک فرماندهان، آحاد کارکنان و بسیجیان مؤمن، متعهد و شجاع سراسر کشور تبریک عرض نموده و از خداوند متعال برای این عزیزان توفیق روزافزون تحت عنایات خاصه حضرت ولی‌عصر (عج) و تدابیر و هدایت‌های حکیمانه امامین انقلاب اسلامی (ره) و مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) مسئلت می‌نمایم.

سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت