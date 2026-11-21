جوان آنلاین: حسین محبوبی، معاون اجتماعی سپاه قدس استان گیلان، با تشریح برنامه‌های هفته بسیج در حوزه اجتماعی و خدمت‌رسانی به مناطق کم‌برخوردار، از برگزاری رزمایش ملی «قرار خدمت در مسیر بعثت» در روز دوشنبه دوم آذرماه خبر داد.

وی با اشاره به مأموریت‌های معاونت اجتماعی سپاه قدس استان گیلان در زمینه خدمت‌رسانی به مناطق کم‌برخوردار اظهار داشت: بخشی از مأموریت‌های ما در معاونت اجتماعی، خدمات‌رسانی به محلات کم‌برخوردار است که از آن‌ها با عنوان «محلات کرامت» یاد می‌شود و در حال حاضر یک‌هزار و ۵۳ محله در سراسر کشور در این طرح قرار دارند.

محبوبی افزود: به مناسبت هفته بسیج، روز دوم آذرماه به‌عنوان روز ملی محله‌محوری در نظر گرفته شده است و در همین راستا، همایش ملی «قرار خدمت در مسیر بعثت» در استان گیلان برگزار خواهد شد.

معاون اجتماعی سپاه قدس استان گیلان با بیان اینکه این برنامه ماهیت ملی و سراسری دارد، تصریح کرد: این همایش به میزبانی محله کسبخ استان گیلان در سطح ملی برگزار می‌شود و نمایندگان و مجموعه‌های مرتبط از استان‌های سراسر کشور نیز به‌صورت وبیناری در این برنامه حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به اقدامات پیش‌بینی‌شده در چارچوب برنامه‌های محله‌محوری گفت: از دو هفته منتهی به روز ملی محله‌محوری، اقدامات فرهنگی و اجتماعی و همچنین شناسایی و اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در مناطق هدف آغاز می‌شود.

محبوبی ادامه داد: بازسازی کابل‌های فرسوده، توسعه و بهسازی روشنایی معابر و اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی از جمله اقداماتی است که در محلات هدف دنبال می‌شود.

وی همچنین از پیش‌بینی استقرار بیمارستان سیار هلال‌احمر در چارچوب این برنامه خبر داد و گفت: این بیمارستان با تأمین تجهیزات و امکانات موردنیاز، به مدت چهار روز در منطقه مستقر خواهد شد و خدمات درمانی از جمله : ویزیت پزشک عمومی و پزشکان متخصص،دندانپزشکی، فیزیوتراپی و رادیولوژی را به مردم ارائه خواهد کرد.

معاون اجتماعی سپاه قدس استان گیلان با اشاره به مشارکت دستگاه‌های اجرایی در این برنامه بیان کرد: ۵۵ دستگاه استانی در اجرای برنامه‌های خدمت‌رسانی مشارکت خواهند داشت و در روز دوم آذرماه، میزهای خدمت در مسجد محله کسبخ برپا می‌شود.

وی افزود: نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به مدت چهار ساعت در مسجد محله کزامت کسبخ حضور پیدا می‌کنند تا مردم بتوانند به‌صورت مستقیم مسائل، درخواست‌ها و مشکلات خود را مطرح کنند و خدمات موردنیاز را دریافت کنند. این برنامه از ساعت ۸صبح روز دوم آذر آغاز و بعد از اقامه نماز مغرب و عشا به پایان خواهد رسید.

محبوبی با اشاره به مناسبت هم‌زمان این برنامه خاطرنشان کرد: با توجه به همزمانی این رزمایش با سالروز وفات حضرت ام‌البنین(س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا ، سرکشی از خانواده های شهدای محله کسبخ، برپایی ایستگاه صلواتی و طبخ چندصد غذای نذری توسط اهالی محله کرامت کسبخ انجام خواهد گرفت.

کارزار خدمت رسانی به مردم روز دوشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۵ با شعار «بسیج؛ اتحاد، همدلی، محله‌محوری» و با محوریت حکمرانی محله‌محور و اجتماعی، در محله کسبخ استان گیلان برگزار خواهد شد و استان‌های سراسر کشور در این برنامه ملی مشارکت خواهند داشت.