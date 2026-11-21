نیروهای مسلح یمن با تغییر راهبرد خود در برابر جنایات عربستان سعودی در حمله به زیرساخت‌ها، سیاست «چشم در برابر چشم» را برای مقابله با این حملات در پیش گرفته‌اند.

جوان آنلاین: نیروهای مسلح یمن مرحله جدیدی از پاسخ به حملات عربستان را با تغییر راهبردی در تصمیمات خود آغاز کرده اند. این مرحله با هدف قرار دادن نیروگاه برق الشقیق و بندر جیزان در پاسخ به حمله به دو نیروگاه برق در صعده و المخا و همچنین بندر حدیده صورت گرفت.

این اقدام نشان می‌دهد که معادله بازدارندگی یمنی‌ها به سطحی گسترده‌تر و تأثیرگذارتر منتقل شده است و تأکید می‌کند که ادامه تجاوز و حمله به تأسیسات حیاتی و زیرساخت‌های غیرنظامی یمن دیگر قابل پذیرش نیست و بدون پاسخی مشابه نخواهد ماند.

در همین زمینه، سرتیپ عمر معربونی، کارشناس نظامی، گفت که یمن به دستاوردهای بزرگی با ابعاد راهبردی دست یافته است که اهمیت آن‌ها فراتر از محاسبات مستقیم میدانی است.

وی افزود که این دستاوردها به دو محور اصلی مربوط می‌شوند: محور نخست، شامل تحولات جبهه‌های داخلی و آزادسازی مناطق گسترده است و در محور دوم نیز تلاش برای تحمیل معادله بازدارندگی به عربستان ادامه دارد تا مانع ادامه تجاوز این کشور شود و هزینه گزینه‌های نظامی آن را افزایش دهد.

معربونی توضیح داد که دو معادله «محاصره در برابر محاصره» و «تشدید تنش در برابر تشدید تنش» به دو عنوان روشن برای ماهیت این رویارویی تبدیل شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد که هشدارهای پیشین درباره افزایش هزینه ادامه محاصره یمن به‌ ویژه با انتقال پیامدهای این وضعیت به بخش‌های حیاتی مرتبط با صادرات و واردات و بنادر و تأسیسات اقتصادی عربستان در حال تحقق است؛

این کارشناس مسائل نظامی می‌افزاید که معادله «تشدید تنش در برابر تشدید تنش» وارد مرحله‌ای عملی‌تر و روشن‌تر شده است. نیروهای مسلح یمن اکنون اهداف خود را مشخص می‌کنند و پیش از اجرای برخی عملیات‌ها، هشدارهایی برای تخلیه صادر می‌کنند تا تلفات انسانی به حداقل برسد. در عین حال، اهدافی انتخاب می‌شوند که از حساسیت و اهمیت راهبردی برخوردارند. این مسئله نشان‌دهنده تفاوت ماهیت عملیات‌های کنونی با مراحل پیشین است.

وی همچنین می افزاید که محدود بودن تعداد اهدافی که تاکنون مورد حمله قرار گرفته‌اند، به معنای محدود بودن توانایی یمن برای گسترش عملیات نیست؛ زیرا معادله جدید، متناسب با ماهیت تحولات و تصمیم‌هایی که ممکن است رهبری عربستان اتخاذ کند، همچنان قابلیت تشدید دارد.

معربونی افزود که هدف قرار دادن بندر حدیده نمی‌تواند موازنه قدرت را به سود عربستان تغییر دهد؛ زیرا این اقدام در چارچوب حملات تلافی‌جویانه قرار می‌گیرد و بن‌بستی را آشکار می‌کند که ریاض خود را در آن گرفتار کرده است.

این کارشناس نظامی خاطرنشان کرد که عربستان بار دیگر به هدف قرار دادن تأسیسات و زیرساخت‌های غیرنظامی در یمن روی آورده است. این مسئله محدودیت گزینه‌های نظامی در دسترس عربستان و ناتوانی آن در ایجاد تحولی واقعی در معادله رویارویی یا تأثیرگذاری بر تصمیم‌های صنعا را آشکار می‌کند.

تحول در عملکرد نیروهای مسلح یمن

سرتیپ معربونی گفت عملیات‌های مرحله‌ای یمن، که با هدف قرار دادن نفتکش‌های سعودی آغاز شد و سپس به تأسیسات و دارایی‌های نفتی و در نهایت به بنادر و نیروگاه‌های برق رسید، نشان‌دهنده افزایش چشمگیر کارآمدی عملکرد نظامی یمن و هماهنگی بیشتر میان سطوح مختلف عملیاتی است.

وی این پیشرفت را به بهبود توانمندی‌های اطلاعاتی و شناسایی دقیق اهداف، در کنار توسعه صنایع موشکی و پهپادی مرتبط دانست و افزود که نیروهای مسلح یمن اکنون با اعتمادبه‌نفس بیشتر و توان بالاتری برای هماهنگی میان عملیات رصد، شناسایی، انتخاب اهداف و اجرای حملات با سلاح‌های متناسب عمل می‌کنند.

معربونی افزود که افزایش دقت موشک‌ها و پهپادها و بهبود عملکرد آن‌ها، امکان رسیدن به اهداف تعیین‌ شده را فراهم کرده است. وی این پیشرفت را یکی از مهم‌ترین عواملی دانست که به افزایش اثربخشی حملات یمن و برهم زدن محاسبات نظامی عربستان کمک کرده است.

وی همچنین به کاهش کارآمدی سامانه‌های پدافند هوایی عربستان در مقابله با موشک‌ها و پهپادهای یمنی اشاره کرد و توضیح داد که این مسئله ارتباط مستقیمی با پیشرفت توانمندی‌های موشکی و پهپادی یمن دارد و دشواری مهار عملیات‌ها را با ادامه افزایش دقت و تنوع ابزارهای اجرایی آن‌ها نشان می‌دهد.

این کارشناس نظامی هشدار داد که ادامه جنگ افروزی عربستان با همان منطق نظامی گذشته، به خسارت‌ها و پیامدهای بیشتری منجر خواهد شد، لذا ریاض باید در گزینه‌های خود بازنگری کند و از چرخه تشدید تنشی که خود را در آن گرفتار کرده است، خارج شود.

وی در پایان گفت که صنعا به سمت تثبیت معادله‌ای متفاوت حرکت می‌کند که بر اساس آن، امنیت تأسیسات، بنادر و نیروگاه‌های برق نباید در انحصار یک طرف باشد و حمله به یمن، با تشدید حملات علیه منافع و تأسیسات عربستان پاسخ داده خواهد شد.