رئیس کمیسیون اروپا از پرداخت ۷.۹ میلیارد یورو کمک مالی جدید به اوکراین خبر داد که با احتساب آن، کل کمک‌های مالی بروکسل به کی‌یف در چارچوب «طرح اوکراین» از ۴۰ میلیارد یورو گذشت.

جوان آنلاین: اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد اتحادیه اروپا ۷.۹ میلیارد یورو کمک مالی جدید در اختیار اوکراین قرار داده است.

فون در لاین با اشاره به این پرداخت گفت: اوکراین هم‌زمان با دفاع از خود در برابر جنگ روسیه، به اجرای اصلاحات ادامه می‌دهد و پرداخت نزدیک به هشت میلیارد یورو، بزرگ‌ترین کمک یک‌جای اتحادیه اروپا در چارچوب «تسهیلات اوکراین» محسوب می‌شود.

این پرداخت نهمین مرحله از کمک‌های مالی در چارچوب سازوکار تسهیلات اوکراین است که با هدف حمایت از ثبات اقتصادی، بازسازی، اصلاحات و حرکت اوکراین به سمت عضویت در اتحادیه اروپا طراحی شده است.

بر اساس اعلام کمیسیون اروپا، از مجموع پرداخت جدید، ۵.۱ میلیارد یورو از محل وام حمایتی اوکراین تأمین شده است. با این پرداخت، مجموع منابع اختصاص‌یافته در چارچوب «طرح اوکراین» از زمان آغاز اجرای آن در سال ۲۰۲۴ به حدود ۴۰ میلیارد یورو می‌رسد.

کمیسیون اروپا اعلام کرد پرداخت این مرحله پس از ارزیابی اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات در حوزه‌هایی مانند نظام قضایی، مبارزه با فساد، بازارهای مالی، مدیریت دارایی‌های عمومی، انرژی، کشاورزی و تحول دیجیتال انجام شده است.

بر اساس این گزارش، اتحادیه اروپا همچنان ۱۵.۷ میلیارد یورو حمایت مالی دیگر برای اوکراین در سال ۲۰۲۶ در اختیار دارد که پرداخت آن به اجرای تعهدات و اصلاحات مورد توافق بستگی خواهد داشت.

سازوکار تسهیلات اوکراین از اول مارس ۲۰۲۴ (۱۱ اسفند ۱۴۰۲) آغاز به کار کرد و برای دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷، بیش از ۵۰ میلیارد یورو کمک بلاعوض و وام را برای حمایت از اقتصاد، بازسازی و اصلاحات اوکراین پیش‌بینی کرده است.

کمیسیون اروپا همچنین اعلام کرده است که از سال ۲۰۲۲ تاکنون، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن در مجموع ۲۴۵.۵ میلیارد یورو کمک به اوکراین ارائه کرده‌اند که ۳.۸ میلیارد یورو آن از محل درآمد دارایی‌های مسدودشده روسیه تأمین شده است.