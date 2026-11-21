رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه در جنگ خاموش اقتصادی هستیم که سخت‌تر از جنگ موشکی است، گفت: با برنامه‌ریزی و طراحی تلاش می‌کنیم تامین انرژی مورد نیاز تولید، از جمله گاز و برق، در زمستان با مشکل مواجه نشود و در صورت بروز کمبود، صنعت و تولید آخرین بخش‌هایی باشند که با محدودیت مواجه می‌شوند.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان امروز شنبه ۳۰ آبان در همایش سالانه بازار سرمایه که با حضور «سیدعلی مدنی‌زاده» وزیر امور اقتصاد و دارایی و «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، رهبر شهید انقلاب اسلامی، فرماندهان نظامی، دانشمندان، مردم عزیز و دانش‌آموزان مظلوم به ویژه دانش‌آموزان شجره طیبه میناب، خطاب به فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، اظهار کرد: در جنگی نابرابر و ناعادلانه قرار داریم و گروهی قلدر، ستمگر و زورگو قصد داشتند که کشور ما را ساقط کنند، اما مردم نگذاشتند، نیروهای امنیتی و نظامی ما با قدرت پاسخ دادند و شما سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و بازاریان نیز طوری مدیریت کردید که دشمن ناامید شد.

به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه دشمن انتظار داشت در کشور قحطی ایجاد شود و بازار با کمبود کالا مواجه شود، تصریح کرد: براساس اصول همه این اتفاقات باید ما را با قحطی مواجه می‌کرد، و یا مشکلاتی در بازار به وجود می‌آمد، جنس پیدا نمی‌شد، اما چنین اتفاقی نیفتاد و چرخ تولید همچنان در حال چرخش است.

رئیس‌جمهور با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی در شرایط جنگی کشور خاطرنشان کرد: در جنگی خاموشی قرار داریم که بسیار سخت‌تر از جنگی است که در آن موشک پرتاب می‌شود و تخریب صورت می‌گیرد؛ جنگی اقتصادی است که شما تلاشگران عرصه اقتصاد با آن سروکار دارید و جنگ ساده‌ای نیز نیست.

پزشکیان با اشاره به تلاش‌های فعالان اقتصادی برای حفظ جریان تولید و تامین نیازهای بازار گفت: حالا عزیزان می‌آیند و می‌گویند همه چیز خوب است، همه چیز خوب است اما با تلاش و زحمات و کوشش شما این مهم محقق شده است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه دولت برای مدیریت تامین انرژی در زمستان، اظهار کرد: در قدم اول تلاش می‌کنیم که انرژی، گاز، برق و انرژی‌های مورد نیاز تولید را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که در زمستان با قطعی مواجه نشوند.

رئیس‌جمهور با اشاره به تشدید ناترازی انرژی در پی آسیب به زیرساخت‌های گازی کشور افزود: پیش از این نیز با ناترازی مواجه بودیم، اکنون ظرفیت تولید گاز ما را هدف قرار داده‌اند و مشکل ناترازی بدتر شده است و انتظار این است که در زمستان با مشکل مواجه شویم، اما برنامه‌ریزی و طراحی می‌کنیم که ان‌شاءالله با مشکل مواجه نشویم.

پزشکیان تأکید کرد: اگر کم آوردیم، صنعت باید آخرین جایی باشد که قطعش می‌کنیم؛ تولید آخرین جایی باشد که قطعش می‌کنیم، نه اولین جایی که گاز آن را قطع کردیم.

اولویت در مدیریت مصرف انرژی زمستان، حفظ چرخه تولید و حمایت از صنایع است

وی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی در فصل زمستان، گفت: از تمامی روش‌ها برای صرفه‌جویی کمک می‌گیریم تا بتوانیم با کمترین مشکل از زمستان عبور کنیم. بارها در جلسات دولت مطرح شده است که اگر بنا به قطع برق باشد، پیش از تولید و سایر اماکن و مراکز، برق دولت قطع شود و تولید باید آخرین جایی باشد که برق آن قطع می‌شود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه در گذشته نخستین جایی که برق آن قطع می‌شد، کارخانه‌ها بودند تا مردم اعتراض نکنند، افزود: مردم عزیزمان باید بپذیرند برای اینکه صنعت کشور از کار نیفتد و کارگران بیکار نشوند و بتوانیم تاب‌آوری داشته باشیم، چرخه تولید باید زنده بماند. اما تولیدکنندگان نیز باید در مدیریت مصرف انرژی به ما کمک کند و در جاهایی که ضروری نیست، مصرف انرژی را کاهش دهد.

پزشکیان ابراز امیدواری کرد: با اجرای این اقدامات، کشور در زمستان امسال نسبت به سال گذشته با مشکلات کمتری مواجه شود.

تلاش می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری انجام نگیرد، اما این به معنای افزایش خودسرانه قیمت‌ها در بازار نیست

وی با اشاره به ضرورت اصلاح بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، این پرسش را مطرح کرد که اگر یک سیستم زیان‌ده است و نمی‌تواند فعالیت خود را ادامه دهد، چرا باید همچنان به فعالیتش ادامه دهد و اظهار کرد: قرار نیست یک مجموعه زیان بدهد، ما از جای دیگری پول برداریم و به آن تخصیص دهیم و در نهایت کسری ایجاد شود، چرا که ریشه بسیاری از کسری‌های ما ناشی از همین سومدیریت‌هاست.

رئیس‌جمهور با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای بررسی وضعیت کارخانه‌ها و شرکت‌های زیان‌ده، افزود: حجم عظیمی از نقدینگی و دارایی‌ها در اختیار این شرکت‌هاست، از جمله یک مجموعه با ۲۱۰ همت و مجموعه دیگر با ۱۹۰ همت، باید مشکلات این شرکت‌ها به صورت ریشه‌ای کالبدشکافی شود، چرا که نمی‌توانیم این روند را برای همیشه ادامه دهیم.

پزشکیان با اشاره به پیامدهای تداوم زیان‌دهی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و تحمیل هزینه‌های آنها به دولت، تصریح کرد: نمی‌توان از یک سو بر ضرورت جلوگیری از چاپ پول تاکید کرد و از سوی دیگر، زیان شرکت‌ها را از منابع دولتی جبران کرد، چراکه این کسری‌ها در نهایت باید از محل منابع دولت تامین و تسویه شود. از این رو، باید تکلیف شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که تحت مدیریت دولت قرار دارند یا دولت در آنها سهام‌دار است و همچنان زیان‌ده هستند، مشخص شود.

وی با تاکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران در قبال عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تحت مدیریتشان، اظهار کرد: مدیری که توان اداره مجموعه‌ای را ندارد، باید کنار برود، چراکه نمی‌توان مدیری را که عملکردش به زیان‌دهی بنگاه منجر شده، همچنان مشمول دریافت فوق‌العاده مدیریت و پاداش پایان سال دانست. وقتی یک مجموعه زیان‌ده است، مبنای پرداخت فوق‌العاده مدیریت و پاداش به مدیر آن چیست؟

رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت اصلاح عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده، بیان کرد: مصمم هستیم این موضوع را اصلاح کنیم، بنگاه‌هایی که اداره می‌کنیم یا باید تعطیل شوند یا اگر فعالیتشان ادامه دارد، باید بهره‌ور باشند.

پزشکیان در ادامه با اشاره به ضرورت ایجاد تعادل میان هزینه‌های تولید و قیمت فروش محصولات و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری، افزود: نمی‌توان قیمت را به زور تحمیل کرد، وقتی کالایی با هزینه ۱۰ تومان تولید می‌شود، نمی‌توان تولیدکننده را مجبور کرد آن را به قیمت ۸ تومان بفروشد، چراکه در صورت زیان‌دهی، تولید متوقف می‌شود و این روند به تخریب منجر خواهد شد.

وی با بیان اینکه جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری به معنای رها کردن بازار نیست، افزود: از سوی دیگر، نمی‌توان بازار را رها کرد تا تولیدکننده کالایی را که با هزینه ۱۰ تومان تولید کرده، به قیمت ۳۰ تومان بفروشد. مدیریت بازار ابعاد دیگری دارد؛ نباید قیمت‌گذاری دستوری انجام دهیم، اما تولیدکننده نیز باید از حاشیه سود معقولی برخوردار باشد. در عین حال، نباید اجازه داد هر کسی هر قیمتی که خواست تعیین کند و هر طور دلش خواست عمل کند؛ این نیز بخشی از مدیریت بازار است که باید به درستی اعمال شود.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: تلاش می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری انجام نگیرد. مجلس نیز قانونی تصویب کرده است که بر اساس آن نباید قیمت‌گذاری دستوری اعمال شود و ما مصمم به اجرای آن هستیم؛ اما این به معنای آن نیست که در بازار هر کسی هر طور دلش خواست قیمت‌ها را بالا ببرد. این موضوع دیگری است که نیازمند نظارت و مدیریت صحیح است.