جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای پدافند هوایی این کشور در شب گذشته، ۲۷۵ فروند پهپاد اوکراینی را در حریم هوایی مناطق مختلف روسیه رهگیری و منهدم کردند.

بر اساس این گزارش، مناطق بلگورود، بریانسک، ورونژ و کالوگا از جمله مناطقی بودند که پهپادهای اوکراینی بر فراز آن‌ها هدف سامانه‌های پدافند هوایی قرار گرفتند.

وزارت دفاع روسیه جزئیات بیشتری درباره تعداد پهپادهای منهدم‌شده در هر منطقه و خسارات احتمالی ناشی از این حمله منتشر نکرده است.

حملات پهپادی میان روسیه و اوکراین از زمان آغاز جنگ در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰) به یکی از ابعاد اصلی درگیری تبدیل شده است. دو طرف به‌طور مستمر از حمله به اهداف نظامی، زیرساخت‌های انرژی و تأسیسات راهبردی یکدیگر خبر می‌دهند.