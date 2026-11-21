وزیر آموزش و پرورش در بازدید از شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران ضمن بررسی دقیق روند آماده‌سازی، کتب درسی سال تحصیلی ۱۴۰۷-۱۴۰۶، بر عزم جدی سازمان برای تامین به‌موقع کتاب‌ها تاکید کرد.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، با حضور در شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، از بخش‌های مختلف خط تولید، چاپ، صحافی و انبارش کتب درسی بازدید کرد.

این بازدید میدانی با هدف بررسی میزان پیشرفت کار و آماده‌سازی کتاب‌های درسی برای سال تحصیلی ۱۴۰۷-۱۴۰۶ انجام شد.

وزیر آموزش و پرورش ضمن تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی و جهادی کارکنان و متخصصان، اظهار داشت: عزم وزارت آموزش و پرورش بر آن است که با هم افزایی، نوآوری و مدیریت بهینه، فرآیند چاپ و توزیع کتاب‌های درسی را با بالاترین کیفیت و در زمان مناسب برای سال تحصیلی آینده به سرانجام برساند.

وی در ادامه با اشاره به نظم، انگیزه و تلاش تخصصی در مجموعه افزود: مجموعه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و شرکت‌های چاپ با بهره‌گیری از تجربیات سال‌های گذشته و استفاده از فناوری‌های نوین در ثبت‌نام و مدیریت سفارش‌ها، توانسته است گام‌های بلندی در جهت بهینه‌سازی زنجیره تامین کتاب‌های درسی بردارد.

کاظمی در این بازدید، افزود: آماده‌سازی، چاپ و توزیع کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۷-۱۴۰۶ برای دانش‌آموزان اقدامی مهم و راهبردی بوده که باید با نظارت و برنامه‌ریزی دقیق دنبال گردد.

وزیر آموزش و پرورش در پایان این بازدید، ضمن تاکید بر استانداردهای کیفی چاپ کتب درسی، از دست‌اندرکاران این شرکت‌ها خواست تا با روحیه جهادی و با تکیه بر توانمندی‌های داخلی، مسیر آماده‌سازی کتب درسی را تا خط پایان رصد نمایند.