جوان آنلاین: نشست خبری حقوق بشری به مناسبت روز جهانی کودک با حضور جمعی از خانواده های شهدای کودک جنگ و ترور در مرکز حقوق بشر قوه قضائیه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

ناصر سراج، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین الملل قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت پاسخگویی عاملان جنایات علیه کودکان گفت: اسناد تاریخی، شهادت خانواده‌های قربانیان و حافظه جمعی ملت ایران اجازه نخواهد داد جنایات گروهک تروریستی منافقین و سایر اقدامات تروریستی علیه مردم ایران به فراموشی سپرده شود.

سراج با اشاره به اینکه روز جهانی کودک صرفاً یک مناسبت نمادین در تقویم بین‌المللی نیست، اظهار کرد: این روز یادآور مسئولیت مشترک جامعه جهانی در قبال آینده بشریت است. کودکان فارغ از ملیت، نژاد، مذهب، زبان، جنسیت و موقعیت اجتماعی، از کرامت ذاتی و حقوق غیرقابل سلب برخوردارند و به دلیل شرایط خاص جسمی، روانی و اجتماعی خود نیازمند حمایت و مراقبت ویژه هستند.

وی با انتقاد از عملکرد نظام بین‌المللی حقوق بشر در حمایت از کودکان افزود: با وجود اسناد متعدد حقوق بشری و سازوکارهای نظارتی بین‌المللی، حمایت مؤثر از کودکان در بسیاری از مناطق جهان همچنان با ناکامی‌های جدی روبه‌روست.

جنایات تروریستی علیه کودکان ایرانی نباید به فراموشی سپرده شود

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به تجربه تاریخی ملت ایران در مقابله با تروریسم گفت: ایران طی دهه‌های گذشته هزینه‌های سنگینی در مقابله با اقدامات تروریستی پرداخته و کودکان از جمله بی‌دفاع‌ترین قربانیان این اقدامات بوده‌اند.

سراج با اشاره به حمله به مدرسه میناب و شهادت ۱۶۸ کودک، این حادثه را از جمله مصادیق جنایات علیه کودکان دانست و اظهار کرد: کودکانی که باید در محیط امن مدرسه به آموختن و ساختن آینده خود می‌پرداختند، قربانی خشونتی شدند که آثار آن برای همیشه در حافظه جمعی ملت ایران باقی خواهد ماند.

وی همچنین با اشاره به سایر حملات و اقدامات نظامی علیه اهداف غیرنظامی و خانواده‌ها، بر ضرورت بررسی حقوقی این حوادث و پاسخگویی عاملان آنها تأکید کرد.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به جنایات گروهک تروریستی منافقین علیه مردم ایران اشاره کرد و گفت: این گروهک در دهه ۶۰، علاوه بر ترور مسئولان و شخصیت‌های سیاسی، شهروندان عادی، زنان، مردان و کودکان بی‌گناه را نیز هدف اقدامات تروریستی خود قرار داد.

وی با استناد به آمارهای منتشرشده اظهار کرد: بر اساس این آمارها، از ابتدای دهه ۶۰ تاکنون بیش از ۴۵۰ زن و دختر ایرانی قربانی اقدامات تروریستی گروهک منافقین شده‌اند. همچنین نام بیش از ۷۶ دختر دانش‌آموز در گروه سنی ۱۱ تا ۱۸ سال و ۷۷ دختر زیر ۱۰ سال در میان قربانیان این جنایات ثبت شده است. شمار کودکان دختر و پسری نیز که در اقدامات تروریستی این گروهک جان خود را از دست داده‌اند، بیش از ۴۰۰ نفر اعلام شده است.

سراج در ادامه برای تبیین ابعاد انسانی این جنایات به شهادت لیلای نوربخش، کودک دو ساله شیرازی، اشاره کرد و گفت: این کودک در ۲۵ مهرماه سال ۱۳۶۰، هنگامی که همراه خانواده خود برای زیارت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) عازم این مکان مقدس بود، بر اثر بمب‌گذاری گروهک منافقین در اتوبوس به شهادت رسید. خواهر وی نیز در همان حادثه به‌شدت مجروح شد و با وجود انجام عمل‌های جراحی متعدد، هرگز سلامتی کامل خود را به دست نیاورد.

وی همچنین به شهادت حجت‌الاسلام سیدحسن بهشتی‌نژاد و برادرزاده سه‌ساله‌اش، سیدحمید بهشتی‌نژاد، در بیست‌ویکم ماه رمضان سال ۱۳۶۰ در شیراز اشاره کرد و این حوادث را نمونه‌هایی از قربانی شدن شهروندان بی‌گناه در اقدامات تروریستی دانست.

جدایی کودکان از خانواده‌ها؛ بخش دیگری از پرونده حقوق بشری منافقین

سراج در ادامه به موضوع جدایی کودکان از والدین در ساختار داخلی سازمان مجاهدین خلق اشاره کرد و گفت: در نیمه دهه ۶۰ و در پی تحولات موسوم به انقلاب ایدئولوژیک در این سازمان، سیاست‌هایی دنبال شد که به جدایی خانواده‌ها و کودکان از والدینشان انجامید.

وی با اشاره به گزارش‌هایی درباره انتقال صدها کودک به کشورهای اروپایی، از جمله آلمان، اظهار کرد: روایت‌ها و گزارش‌هایی درباره شرایط زندگی، نحوه نگهداری، بهره‌کشی و سوءرفتارهای احتمالی با این کودکان مطرح شده که ضرورت بررسی مستقل و دقیق حقوق بشری این موضوعات را نشان می‌دهد.

دبیر ستاد حقوق بشر همچنین محدودیت‌های گزارش‌شده در زمینه تشکیل خانواده، ازدواج، ارتباط با فرزندان و برخورداری از حقوق اولیه فردی در ساختار این سازمان را از موضوعاتی دانست که نیازمند بررسی و مستندسازی حقوق بشری است.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه با اشاره به تلاش برخی محافل برای معرفی گروهک منافقین به‌عنوان مدافع آزادی، دموکراسی و حقوق بشر تصریح کرد: هیچ ادعای سیاسی و هیچ شعار حقوق بشری نمی‌تواند جایگزین پاسخگویی در برابر قربانیان و خانواده‌های آنان شود.

وی با طرح این پرسش که چگونه می‌توان کشتار شمار زیادی از کودکان و انسان‌های بی‌گناه را با ادعاهای سیاسی توجیه کرد، افزود: سازمانی که مدعی مبارزه برای مردم ایران است، چگونه می‌تواند مسئولیت جنایات ارتکابی علیه همان مردم را انکار کند؟

سراج با بیان اینکه این گروهک برای گریز از مسئولیت تاریخی خود بارها به انکار، تحریف واقعیت‌ها و روایت‌سازی متوسل شده است، خاطرنشان کرد: حقیقت جنایات ارتکابی علیه مردم ایران با گذشت زمان از میان نمی‌رود و اسناد تاریخی، شهادت خانواده‌های قربانیان و حافظه جمعی ملت ایران همچنان گواه این واقعیت‌هاست.

دبیر ستاد حقوق بشر با انتقاد از رویکرد دوگانه برخی دولت‌های غربی در قبال تروریسم اظهار کرد: قابل انتقاد است دولت‌هایی که خود را مدافع حقوق بشر و مبارزه با تروریسم معرفی می‌کنند، با ملاحظات و محاسبات سیاسی، زمینه فعالیت و برخورداری اعضا و حامیان گروهک منافقین از تریبون‌های رسمی و حمایت‌های سیاسی را فراهم می‌کنند.

وی افزود: این رویکرد این پرسش جدی را مطرح می‌کند که چگونه می‌توان از مبارزه با تروریسم سخن گفت، اما در عمل برای گروهی با چنین پیشینه‌ای امکان فعالیت و مشروعیت‌سازی سیاسی فراهم کرد؟ چنین رفتارهایی بار دیگر سیاست دوگانه «تروریسم خوب و تروریسم بد» را آشکار می‌سازد.

سراج با بیان اینکه برخورد ابزاری با مسئله تروریسم اعتبار ادعاهای حقوق بشری دولت‌های مدعی غربی را زیر سؤال می‌برد، تصریح کرد: حقوق بشر نباید به ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی تبدیل شود.

سراج تأکید کرد: اعتبار نظام بین‌المللی حقوق بشر در گرو پایبندی به اصولی همچون بی‌طرفی، استقلال و پرهیز از برخوردهای گزینشی است و نمی‌توان از یک سو خواستار پاسخگویی دولت‌ها و گروه‌ها در برابر نقض حقوق بشر بود و از سوی دیگر، به دلیل ملاحظات سیاسی در برابر سابقه اقدامات خشونت‌آمیز یک گروهک سکوت کرد یا زمینه تطهیر آن را فراهم آورد.

آمادگی ستاد حقوق بشر برای پیگیری حقوقی جنایات علیه کودکان

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در بخش پایانی سخنان خود ضمن قدردانی از برگزاری این نشست و تلاش‌های صورت‌گرفته برای تدوین و انتشار کتاب مصور فهرست کودکان شهید قربانی تروریسم، این اقدام را گامی ارزشمند در مسیر ثبت حقیقت و جلوگیری از فراموشی جنایات تروریستی دانست.

وی با تأکید بر اینکه مستندسازی نباید صرفاً به گردآوری اطلاعات محدود بماند، اظهار کرد: اسناد و شواهد مربوط به کودکان قربانی تروریسم باید به پشتوانه‌ای معتبر برای دادخواهی و پیگیری مسئولیت عاملان در مراجع و مجامع حقوقی داخلی و بین‌المللی تبدیل شود؛ چراکه ثبت نام و یاد قربانیان گام نخست است و تحقق عدالت مستلزم پیگیری مستمر حقوق آنان و خانواده‌هایشان است.

سراج اعلام کرد: ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد با همکاری خانواده‌های معظم قربانیان، نهادهای مسئول و ظرفیت‌های حقوقی کشور، از این تلاش مستند و ارزشمند حمایت کند و زمینه بهره‌گیری از اسناد و شواهد گردآوری‌شده را برای پیگیری حقوقی و طرح مطالبات قربانیان در مجامع ذی‌ربط داخلی و بین‌المللی فراهم آورد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هیچ‌یک از قربانیان تروریسم نباید در گذر زمان به فراموشی سپرده شوند و هیچ عامل یا حامی تروریسمی نباید خود را از پاسخگویی در برابر اقداماتش مصون بداند.