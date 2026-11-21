رئیس مرکز ملی پیش‌بینی هواشناسی از ورود موج جدید بارشی به کشور از روز یکشنبه خبر داد و گفت: با فعالیت این موج، ۴ استان شاهد بارش باران، رگبار و رعد و برق و بارش برف در ارتفاعات خواهند بود.

جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (شنبه، ۳۰ آبان) در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار حاکم خواهد بود.

وی افزود: روز یکشنبه (یکم آذر) با گذر موج تراز میانی جو از نوار شمالی کشور، در مناطقی از شمال غرب، استان‌های گیلان، مازندران و خراسان شمالی افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. همچنین در ارتفاعات این مناطق بارش برف رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز دوشنبه (دوم آذر) در برخی ساعات، نوار شمالی کشور با افزایش وزش باد و ابرناکی مواجه خواهد شد و در ارتفاعات نیز رگبارهای پراکنده انتظار می‌رود.

وی ادامه داد: روز سه‌شنبه (سوم آذر) نیز تنها در مناطقی از شمال غرب کشور افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات احتمال وقوع رگبار و رعد و برق وجود دارد، همچنین تا روز یکشنبه، در شمال غرب کشور، سواحل دریای خزر و دامنه‌های جنوبی البرز، روند افزایش نسبی دما حاکم خواهد بود.

تهران در آستانه آلودگی هوا؛ افزایش آلاینده‌ها از عصر امروز

ضیائیان درباره وضعیت جوی پایتخت نیز گفت: آسمان تهران امروز (۳۰ آبان) صاف و گاهی همراه با وزش باد ملایم خواهد بود و به‌تدریج غبار محلی در سطح شهر شکل می‌گیرد. همچنین حداقل و حداکثر دمای تهران به ترتیب ۹ و ۲۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی شده است.

وی در ادامه با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی استان تهران بر اساس واکاوی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا نیمه‌ابری و گاهی همراه با وزش باد خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا یادآور شد: تا پیش از ظهر امروز، در سطح استان تهران طی برخی ساعات افزایش باد و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود و در نیمه جنوبی و غربی استان نیز در برخی ساعات وزش باد بسیار شدید دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به احتمال افزایش آلودگی هوای تهران گفت: از بعدازظهر شنبه تا اواخر وقت یکشنبه، با توجه به پایداری جو و نبود وزش باد قابل ملاحظه، افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در مناطق پرتردد شهری تهران مورد انتظار است.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: همچنین از صبح دوشنبه (دوم آذر) تا چهارشنبه (چهارم آذر)، در سطح استان تهران طی برخی ساعات افزایش وزش باد و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود که این شرایط به‌ویژه در نیمه جنوبی و غربی استان رخ خواهد داد.