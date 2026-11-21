روند نزولی طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی ادامه یافت و تحت تاثیر فشارهای ناشی از نرخ بهره بالاتر در آمریکا و ریزش گسترده سهام مرتبط با هوش مصنوعی، به پایین‌ترین سطح خود در ۱۴ ماه گذشته رسید و بدترین عملکرد هفتگی خود را در هشت ماه گذشته ثبت کرد.

جوان آنلاین: قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، در مقطعی از معاملات روز جمعه، تا سطح ۳۵۰۲ دلار و ۴۹ سنت نزول کرد که پایین‌ترین سطح از اکتبر ۲۰۲۵ بود و در ادامه معاملات، با سه درصد کاهش، به ۳۵۱۴ دلار و هشت سنت رسید.

این فلز گرانبها در معاملات هفته گذشته، حدود ۹.۴ درصد کاهش قیمت داشت که شدیدترین افت هفتگی از هفته منتهی به ۲۰ مارس محسوب می‌شود.

قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر با ۴.۶ درصد کاهش، در ۳۵۱۵ دلار و ۴۰ سنت بسته شد.

دیوید مگر، مدیر معاملات فلزات در شرکت «های ریج فیوچرز» گفت: «ادامه ریزش سهام مرتبط با هوش مصنوعی باعث شده است برخی سرمایه‌گذاران برای جبران زیان‌های خود، مجبور به فروش اجباری موقعیت‌های معاملاتی طلا شوند.»

بازارهای سهام جهان روز جمعه با افت مواجه شدند. معاملات آتی سهام آمریکا کاهش یافت و بازارهای سهام آسیا نیز بدترین عملکرد هفتگی خود از سال ۲۰۲۰ را ثبت کردند.

مگر افزود: «نرخ بهره بالاتر، تقویت ارزش دلار و چشم‌انداز تداوم تورم بالا که می‌تواند فدرال رزرو را به افزایش بیشتر نرخ بهره وادار کند، همگی عواملی هستند که بر قیمت طلا فشار نزولی وارد می‌کنند.»

اظهارات مقام‌های فدرال رزرو آمریکا نیز به تشدید افت قیمت طلا دامن زد. این اظهارات با مواضع سیاست پولی انقباضی مطرح‌ شده در نشست اکتبر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، هم‌راستا بوده است.

آنا پالسون، رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا، نسبت به خطرات تورمی هشدار داد و اعلام کرد که این شرایط ممکن است افزایش دوباره نرخ بهره را ضروری کند. این اظهارات انتظارات درباره افزایش بیشتر هزینه استقراض در آمریکا را تقویت کرده است.

طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، بازارها احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه نرخ بهره در دسامبر را ۹۶ درصد برآورد می‌کنند.

بر اساس گزارش رویترز، جیم وایکاف، تحلیلگر بازار در شرکت «امریکن گلد اکسچنج»، گفت: «قیمت‌ها ممکن است در چند جلسه معاملاتی آینده همچنان کاهش قابل‌توجهی داشته باشند، اما از نظر زمانی احتمال زیادی وجود دارد که بازار طلا و نقره زودتر از آنچه انتظار می‌رود به کف قیمتی خود برسد.»

در بازار سایر فلزات گرانبها، هر اونس نقره با ۴.۱ درصد کاهش، به ۴۰ دلار و ۹۹ سنت و هر اونس پلاتین نیز با ۳.۴ درصد کاهش، به ۱۲۹۶ دلار و ۵۰ سنت رسید. هر اونس پالادیوم نیر با ۲.۱ درصد کاهش، به ۸۹۰ دلار و ۱۹ سنت رسید. هر سه فلز گرانبها، دومین کاهش هفتگی متوالی خود را ثبت کردند.