سناتور دموکرات آمریکایی با غیرقانونی خواندن جنگ دولت ترامپ علیه ایران، تأکید کرد که واشنگتن نه هدف روشنی برای این جنگ و نه برنامه‌ای برای پایان دادن به آن دارد.

جوان آنلاین:«الیزابت وارن» سناتور دموکرات ایالت ماساچوست، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از جنگ آمریکا علیه ایران نوشت: «ما باید به جنگ ترامپ علیه ایران پایان دهیم. این جنگ غیرقانونی است. هیچ هدف مشخصی برای این جنگ وجود ندارد و هیچ برنامه‌ای هم برای خروج از آن تدوین نشده است.»

وی با اشاره به نگرانی گسترده افکار عمومی آمریکا درباره ادامه این جنگ افزود: «می‌دانم که این موضوع دغدغه اصلی بسیاری از مردم آمریکاست. ما تمام تلاش خود را برای متوقف کردن این جنگ به کار خواهیم گرفت.»

اظهارات وارن در حالی مطرح می‌شود که انتقادها در آمریکا از هزینه‌ها، پیامدها و چشم‌انداز نامشخص جنگ علیه ایران افزایش یافته است.

این سناتور دموکرات پیش‌تر نیز از دولت ترامپ به دلیل آغاز جنگ بدون مجوز کنگره انتقاد کرده و خواستار پاسخگویی رئیس‌جمهور درباره تصمیم به ورود آمریکا به جنگ شده بود.

جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با حملات گسترده نظامی به اهدافی در ایران آغاز شد. دونالد ترامپ در توجیه این حملات، مقابله با آنچه تهدیدهای قریب‌الوقوع ایران و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای می‌خواند را مطرح کرد اما در ادامه، مقام‌های آمریکایی اهداف متفاوتی از جمله تضعیف توان موشکی و دریایی ایران و حتی تغییر نظام سیاسی کشور را نیز مطرح کردند. تغییر مکرر این اهداف، از جمله مواردی بود که با انتقاد ناظران و سیاستمداران آمریکایی مواجه شد.

پس از هفته‌ها درگیری، ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان در خردادماه به یک تفاهم‌نامه ۱۴ ماده‌ای دست یافتند که قرار بود زمینه توقف درگیری‌ها و آغاز مذاکرات برای توافق نهایی را فراهم کند. با این حال، این تفاهم پایدار نماند و در پی ازسرگیری حملات و اختلافات بر سر اجرای تعهدات، درگیری‌ها بار دیگر شدت گرفت. آمریکا همچنین محاصره دریایی بنادر و مبادلات نفتی ایران را از سر گرفت

در حالی که جنگ به ماه نهم خود نزدیک شده، نبود چشم‌انداز روشن برای پایان درگیری‌ها به یکی از محورهای اصلی انتقاد مخالفان ترامپ در آمریکا تبدیل شده است.