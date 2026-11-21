قیمت نفت برنت در ساعات گذشته با ۵۹ سنت افزایش به ۹۲ دلار و ۵۷ سنت رسید.

جوان آنلاین: قیمت نفت در معاملات روز جمعه و در ساعات پایانی بازار افزایش یافت. نگرانی‌ها از احتمال ازسرگیری حملات در جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و همچنین خرید نفت از سوی معامله‌گران پیش از تعطیلات روز شکرگزاری آمریکا، از عوامل رشد قیمت‌ها بود. انتظار می‌رود بسیاری از معامله‌گران در بخش عمده هفته آینده به دلیل این تعطیلات از بازار خارج شوند.

نفت خام برنت در ساعات گذشته با ۵۹ سنت افزایش، معادل ۰.۶۴ درصد، به ۹۲ دلار و ۵۷ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۷۷ سنت افزایش، معادل ۰.۹۳ درصد، در سطح ۸۳ دلار و ۹۸ سنت در هر بشکه معامله شد.

تداوم افت هفتگی قیمت نفت

با وجود افزایش قیمت‌ها در معاملات روز جمعه، نفت برنت در مسیر ثبت افت نزدیک به ۴ درصدی در هفته جاری قرار گرفت و قرارداد دسامبر نفت وست‌تگزاس اینترمدیت نیز کاهش حدود ۵ درصدی را تجربه کرد.

افزایش انتظارات درباره مازاد عرضه نفت در بازار جهانی، از عوامل اصلی این کاهش قیمت بود؛ چراکه انتقال محموله‌های نفت خام از تنگه هرمز بار دیگر به سطح تقریبی پیش از جنگ بازگشته است. در صورت تحقق این روند، هر دو شاخص نفتی برای سومین هفته متوالی کاهش قیمت را ثبت خواهند کرد.

جان کیلاداف، شریک شرکت «اگین کپیتال»، در این باره گفت: فضای حاکم بر بازار نشان می‌دهد که موضع نظامی آمریکا قدرتمند است و نیروهای این کشور در وضعیت آماده‌باش برای واکنش سریع قرار دارند.

وی افزود: خرید نفت پیش از تعطیلات نیز قطعاً در افزایش قیمت‌ها نقش داشته است، اما تأثیر آن در مقایسه با نگرانی‌ها درباره ایران کمتر بوده است.

امیدواری به توافق در کنار نگرانی‌های ژئوپلیتیکی

آلدو اسپانجر، استراتژیست بازار کالا در بانک بی‌ان‌پی پاریبا، نیز با اشاره به تداوم جریان نسبتاً قوی صادرات نفت از خاورمیانه در هفته جاری اظهار کرد: هم‌زمان این روایت در بازار مطرح است که تا زمانی که گفت‌وگوها ادامه دارد، ممکن است توافقی در دست شکل‌گیری باشد.

وی با تأکید بر اینکه ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان می‌توانند بار دیگر قیمت نفت را افزایش دهند، گفت: قیمت‌های فعلی در صورتی منطقی است که معتقد باشیم ریسک‌های ژئوپلیتیکی بازنمی‌گردند، اما من در گروهی نیستم که تصور می‌کنند این موضوع به پایان رسیده است؛ بنابراین احتمالاً شاهد بازگشت قیمت‌ها خواهیم بود.

هشدار انصارالله یمن به بنادر عربستان و افزایش نگرانی‌ها درباره تنگه هرمز

در همین حال، جنبش انصارالله یمن روز جمعه به کارکنان و ساکنان مناطق نزدیک به بنادر عربستان در دریای سرخ هشدار داد فوراً این مناطق را تخلیه کنند.

انصارالله همچنین از شرکت‌های کشتیرانی خواست کشتی‌های خود را از این مناطق خارج کنند و هشدار داد در صورت حمله ائتلاف تحت رهبری عربستان به بندر حدیده یمن، بنادر جده و دیگر بنادر دریای سرخ عربستان را هدف قرار خواهد داد. انصارالله یمن روز پنجشنبه نیز موشک‌هایی به سمت ریاض شلیک کرده بود.

از سوی دیگر، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد دو نفتکش در تنگه هرمز با مین‌های دریایی برخورد کرده و آتش سوزی ‌بزرگی رخ‌ داده است.

تداوم حملات به نفتکش‌ها؛ عامل حفظ ریسک در بازار نفت

تحلیلگران گروه بانکی یواوبی (UOB) نیز در یادداشتی برای مشتریان خود اعلام کردند تشدید حملات ایران به نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز، که در ماه نوامبر به‌طور میانگین به حدود یک حادثه در روز رسیده است، همچنان صرف ریسک ژئوپلیتیکی قابل‌توجهی را در قیمت‌های بازار نفت حفظ می‌کند.

به این ترتیب، اگرچه بازگشت جریان انتقال نفت از تنگه هرمز و افزایش احتمال مازاد عرضه، فشار کاهشی بر قیمت‌ها وارد کرده است، اما تداوم تنش‌های نظامی و تهدید امنیت مسیرهای انتقال نفت همچنان از عوامل اثرگذار بر روند معاملات بازار جهانی نفت به شمار می‌رود.