جوان آنلاین: در پی اقدام عربستان سعودی در هدف قرار دادن بندر الحدیده در غرب یمن علی‌رغم هشدارهای قبلی نیروهای مسلح این کشور، دکتر عمر البخیتی، سخنگوی دولت یمن اعلام کرد که هدف قرار دادن بندر الحدیده توسط دشمن سعودی، بندر جده و همه بنادر سعودی در دریای سرخ را به اهداف مشروع و موجه برای نیروهای مسلح یمن تبدیل می‌کند و آنها را در معرض انتقام یمنی‌ها قرار می‌دهد.

سخنگوی دولت یمن اظهار داشت: دشمن سعودی که به ۱۲ سال محاصره و گرسنگی تحمیل‌شده علیه مردم یمن اکتفا نکرده است، اکنون بندر حدیده، شریان حیاتی بشردوستانه را که یمنی‌ها برای تأمین نیازهای غذایی و دارویی خود به آن وابسته هستند، هدف قرار می‌دهد و این تلاشی برای تعمیق رنج یمنی‌ها و تشدید محاصره بر آنهاست.

وی اضافه کرد: هدف قراردادن تنها شریان حیاتی بشردوستانه برای مردم یمن، به یمن مشروعیت می‌دهد تا بنادری را که رژیم سعودی به آنها متکی است، هدف قرار دهد.

این مقام یمنی در ادامه از همه کارگران، کارمندان و شرکت‌های کشتیرانی در بندر جده و سایر بنادر عربستان سعودی در دریای سرخ خواست هشدارهای نیروهای مسلح یمن را جدی بگیرند و فوراً بنادر واقع در ساحل دریای سرخ را تخلیه کنند.

البخیتی همچنین از کارگران و کارمندان نیروگاه برق شقیق خواست فوراً آنجا را ترک کنند و از شهروندان خواست که به آن نزدیک نشوند، زیرا این نیروگاه هدف مشروعی برای نیروهای مسلح یمن در تلافی حملات به نیروگاه‌های برق صعده و المخا است.

سخنگوی دولت یمن در ادامه مجدداً به شرکت‌های هواپیمایی هشدار داد که حریم هوایی عربستان غیر از شهرهای مقدس مکه و مدینه، همچنان ناامن است و صحنه عملیات نیروهای مسلح یمن خواهد بود.

وزارت خارجه یمن هم به‌نوبه خود در بیانیه‌ای به همین منظور، هدف قرار دادن بندر الحدیده توسط نیروهای متجاوز سعودی را نشانه حماقت عربستان دانسته تأکید کرد که این اقدام برای دشمن سعودی گران تمام خواهد شد.

این وزارتخانه اضافه کرد: یمن حق کامل دفاع از خود و پاسخ متقابل، مطابق با قوانین بین‌المللی مربوطه را دارد. جامعه بین‌المللی شاهد این جنایت سعودی‌ها است و شاهد پاسخ مشروع یمن نیز خواهد بود و باید مسئولیت‌های خود را در این زمینه به‌عهده بگیرد.

وزارت خارجه یمن در ادامه با تأکید بر معادله بازدارندگی تحت عنوان تشدید در برابر تشدید، اعلام کرد که یمن به نبرد خود برای شکستن محاصره ادامه می‌دهد و رژیم متجاوز سعودی باید مسئولیت عواقب آن را به‌عهده بگیرد.

این واکنش‌های یمن بعد از آن است که عربستان عصر دیروز، جمعه، با وجود اخطارهای قبلی ارتش یمن اقدام به بمباران بندر الحدیده با هدف تشدید محاصره و فشار علیه ملت یمن کرد.

در واکنش به این حمله وحشیانه سعودی‌ها، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن از هدف قرار دادن نیروگاه برق شقیق و بندر جیزان در عربستان خبر داده اعلام کرد که این حملات دقیق و مستقیم بودند و خسارات قابل‌توجهی به بار آوردند.

سخنگوی ارتش یمن گفت: این عملیات در پاسخ به هدف قرار دادن جنایتکارانه نیروگاه‌های برق صعده و المخا توسط دشمن سعودی و حمله قبلی عصر جمعه به اسکله‌ای در بندر الحدیده انجام می‌شود.

وی در پایان به دشمن سعودی هشدار داد که هرگونه هدف قرار دادن بندر الحدیده یا نیروگاه‌های آن، با پاسخ مستقیم در بنادر و نیروگاه‌های عربستان مواجه خواهد شد.