هوای تهران از روز گذشته به وضعیت قابل قبول بازگشت.

جوان آنلاین: هوای تهران پس از یک هفته آلودگی پیاپی، از روز گذشته به وضعیت قابل قبول بازگشت. در حال حاضر میانگین شاخص کیفیت هوای تهران با شاخص ۷۹ در وضعیت قابل قبول قرار دارد با این حال پیش بینی میشود این وضعیت تداوم نداشته باشد و از فردا شاهد افزایش شاخص آلاینده ها باشیم.

تهران از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۹۲ روز در وضعیت قابل قبول، ۳۶ روز در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس، ۱۳ روز در وضعیت پاک و ۴ روز در وضعیت ناسالم برای همه گروه ها قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.