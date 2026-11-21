یک روزنامه صهیونیستی فاش کرد که طرح دونالد ترامپ برای پایان جنگ در غزه به دلیل مخالفت‌ها و تعلل مقامات سیاسی در کابینه نتانیاهو، در وضعیت رکود قرار گرفته است.

جوان آنلاین: اعضای شورای به اصطلاح «صلح» که بر اجرای طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای غزه نظارت می‌کنند، هفته گذشته با سفر به اراضی اشغالی و دیدار با مقام‌های رژیم صهیونیستی، درباره توقف روند اجرای این طرح هشدار دادند.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت نوشت که اعضای این شورا با اشاره به گذشت بیش از یک سال از اعلام آتش‌بس و بازگشت زندانیان صهیونیستی، تاکید کردند فرصت برای تغییر آینده غزه به‌سرعت در حال از بین رفتن است.

بر اساس این گزارش، حماس آمادگی خود را برای پذیرش طرح پیشنهادی و حرکت به سمت خلع سلاح اعلام کرده است، اما کابینه تندرو بنیامین نتانیاهو از پذیرش تعهدات متقابل خودداری می‌کند.

مقام‌های شورای صلح همچنین با ابراز ناامیدی از توقف روند اجرای توافق، اعلام کردند نتانیاهو به تعهدات خود در برابر رئیس‌جمهور آمریکا عمل نکرده است.

گزارش ارائه‌شده به شورای امنیت سازمان ملل نیز نشان می‌دهد ادامه حملات رژیم صهیونیستی به اهداف مختلف در غزه، امکان راستی‌آزمایی میزان پایبندی حماس به تعهداتش را دشوار کرده است. در همین حال، ساکنان این باریکه همچنان در چادرها و میان آوارها با شرایط دشوار انسانی، به‌ویژه در فصل سرما، روبه‌رو هستند.

شورای صلح هشدار داده است که رژیم صهیونیستی با جلوگیری از استقرار نیروی پلیس مدنی فلسطینی و اعمال محدودیت بر ورود تجهیزات و کمک‌های بشردوستانه، اجرای کامل طرح را مختل کرده است. این شورا همچنین تاکید کرده است که ادامه این وضعیت می‌تواند به کاهش حمایت واشنگتن از تل‌آویو منجر شود.