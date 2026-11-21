معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس حامل مهندسان و متخصصان در شهرستان آبادان، اظهار کرد: این حادثه مورد توجه ویژه رئیس‌جمهور قرار دارد.

جوان آنلاین: علی زینی‌وند سخنگو و معاون سیاسی وزارت کشور در نشست خبری دوره ای خود در سالن پیامبر وزارت کشور ، ضمن تبریک هفته بسیج به ملت شریف ایران، اظهار کرد: یاد و خاطره تمامی شهدای بسیج را گرامی می‌داریم و امیدواریم در شرایط مهم کنونی کشور، همه مردم و بسیجیان عزیز همچنان در کنار یکدیگر نقش‌آفرین باشند.

معاون سیاسی وزیر کشور با قدردانی از مجموعه بسیج به دلیل تعامل و همکاری مناسب با دولت، افزود: مجموعه های بسیج همکاری‌های خوبی با دولت دارد و شخص رئیس‌جمهور نیز جلسات متعددی با مسئولان و مجموعه‌های مختلف بسیج برگزار کرده است. بسیج در حوزه‌های مختلف، از جمله مدیریت مصرف انرژی و سایر زمینه‌ها، به دولت کمک می‌کند.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس حامل مهندسان و متخصصان یک شرکت در هفته گذشته، عنوان کرد: در این حادثه تلخ، ۱۳ نفر از مهندسان و متخصصان عزیز کشورمان در شهرستان آبدانان جان خود را از دست دادند.

وی بیان کرد: این حادثه بسیار تلخ بود. شهرستان آبدانان از مناطق نخبه‌پرور کشور به شمار می‌رود.

زینی‌وند با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس حامل مهندسان و متخصصان در شهرستان آبادان، اظهار کرد: شهید رضایی‌نژاد از نخبگان این منطقه بود و شهرستان آبادان از مناطق نخبه‌پرور کشور به شمار می‌رود. بسیاری از متخصصان این شهرستان از نیروهای برجسته و توانمند هستند و افرادی که در این حادثه جان خود را از دست دادند نیز از مهندسان و متخصصان برجسته بودند.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: این حادثه مورد توجه ویژه رئیس‌جمهور قرار گرفت و ایشان دستور دادند نماینده‌ای ویژه از طرف دولت به استان اعزام شود. وزیر کشور نیز دستور دادند بنده در کنار خانواده‌های جان‌باختگان حضور پیدا کنم. بر همین اساس، به‌صورت حضوری به دیدار خانواده‌های این عزیزان رفتیم و پیام تسلیت رئیس‌جمهور و وزیر کشور را ابلاغ کردیم.

وی افزود: ابعاد این حادثه در حال بررسی است و لازم است شهرستان آبادان از نظر زیرساخت‌ها و مسائل توسعه‌ای مورد توجه ویژه قرار گیرد.

زینی‌وند با اشاره به سالروز وفات حضرت ام‌البنین(س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا، ادامه داد: در شرایط کنونی، حضور در کنار خانواده‌های شهدا، به‌ویژه شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر، شهدای میناب، شهدای لامرد و تمامی افرادی که در این جنگ‌ها جان خود را از دست داده‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد. باید توجه خاصی به مادران این شهدای عزیز داشته باشیم و رسانه‌ها نیز با ارتباط‌گیری و برگزاری برنامه‌های مختلف، در کنار این خانواده‌ها حضور یابند.

وی بیان کرد: به دستور وزیر کشور، طی یکی دو هفته گذشته از خانواده‌های شهدا بازدیدهایی انجام شده است، اما لازم است این حضور، به‌ویژه در کنار مادران شهدا، بیش از گذشته تقویت شود.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی در استان‌ها، اظهار کرد: خوشبختانه برنامه‌های توسعه‌ای و زیرساختی کشور با سرعت مناسبی در حال اجراست. برای نمونه، در خراسان جنوبی با توجه به کم‌آبی این استان و ظرفیت مناسب آن برای توسعه صنایع معدنی، برنامه‌ریزی مطلوبی برای استفاده از آب بازیافتی فاضلاب شهری انجام شده و بخشی از نیاز آبی صنایع از این طریق و با پیگیری استاندار و مسئولان مربوطه تأمین شده است.

زینی‌وند افزود: در استان لرستان نیز با منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد در هیئت دولت موافقت شده و بخش خصوصی در قالب طرح‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری در این منطقه را دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: در سیستان و بلوچستان نیز طرح نیروگاه ۵۴۶ مگاواتی زاهدان در حال اجراست که می‌تواند تأثیر مثبت و قابل‌توجهی بر تأمین انرژی این منطقه داشته باشد.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: این اقدامات و فعالیت‌ها به‌صورت مستمر در استان‌های مختلف کشور در حال انجام است. اگرچه دشمنان تلاش می‌کنند شرایط کشور را جنگی و بحرانی جلوه دهند، اما استانداران و اعضای دولت با تمام توان در حوزه زیرساخت‌ها و تقویت بخش خصوصی فعالیت می‌کنند.

زینی‌وند عنوان کرد: نکته قابل‌توجه این است که بسیاری از سرمایه‌گذاران، حتی افرادی که پیش از جنگ تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در کشور نداشتند، اکنون در شرایط جنگی برای اجرای طرح‌های اقتصادی اعلام آمادگی می‌کنند. حتی برخی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز برای سرمایه‌گذاری در ایران اعلام آمادگی کرده‌اند و معتقدند در هر منطقه‌ای که زمینه فراهم باشد، می‌توان در همین شرایط نیز سرمایه‌گذاری کرد.

وی بیان کرد: طرح‌های متعددی از سوی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایرانی برای سرمایه‌گذاری در کشور اعلام شده است. استانداران نیز با توجه به اختیاراتی که به آنان تفویض شده، همکاری جدی و مؤثری در این زمینه دارند و مجموعه این اقدامات موجب شده است اتفاقات مثبتی در حوزه سرمایه‌گذاری و توسعه کشور در حال وقوع باشد.

زینی‌وند در پاسخ به پرسشی در رابطه با جلوگیری از حوادث واژگونی اتوبوس ها، یا با تأکید بر ضرورت پیشگیری از حوادث رانندگی، اظهار کرد: به‌جز تصادفاتی که به‌صورت عادی و مشابه آنچه در سایر کشورهای جهان رخ می‌دهد اتفاق می‌افتند، باید با تمام توان از حوادث ناشی از عوامل انسانی، جاده‌ای و خودرویی جلوگیری کنیم.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس در شهرستان آبدانان، گفت: برخی استان‌ها با ضعف جدی زیرساخت‌های جاده‌ای مواجه هستند. جاده‌ای که حادثه اتوبوس یکی از شرکتها در آن رخ داد، از مسیرهای حیاتی دوران جنگ بوده و با وجود اهمیت آن، همچنان نیازمند ارتقا به استانداردهای جاده‌های بین‌شهری است.

وی افزود: این مسیر، ارتباط مناطق آبدانان و بدره با استان خوزستان را برقرار می‌کند و جمعیتی بیش از ۱۰۰ هزار نفر به‌طور مستقیم از آن استفاده می‌کنند. بنابراین، ضروری است این جاده به استانداردهای لازم برای تردد بین‌شهری ارتقا یابد.

زینی‌وند ادامه داد: در این حادثه، عوامل مختلفی از جمله عملکرد شرکت مربوطه، وضعیت جاده و عامل انسانی باید بررسی شود. همچنین فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل کشور واقعیتی انکارناپذیر است و تحریم‌ها نمی‌تواند موجب سلب مسئولیت از مسئولان در زمینه تأمین و نوسازی ناوگان شود.

وی بیان کرد: دولت در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای اقدامات مناسبی انجام داده است و امیدواریم روند نوسازی ناوگان و رفع مشکلات زیرساختی با جدیت بیشتری دنبال شود.