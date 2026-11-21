جوان آنلاین: دولت ایتالیا برای نخستین بار یک مرکز در شهر گیادر آلبانی با هدف پذیرش مهاجران غیرقانونی و بازگرداندن آنها به کشورهایشان ایجاد کرده است.

این در حالی است که فعالان حقوق بشر و نهادهای حقوقی این مرکز را با نام گوانتاناموی جدید توصیف کرده اند.

آنها معتقدند که چنین اقدامی در تضاد با قوانین حقوق بشری در اروپا است اما جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا تاکید کرده که به دنبال دفاع از منافع این کشور و ممانعت از ورود مهاجران غیرقانونی است.

این مرکز بر اساس توافق امضا شده میان ایتالیا و آلبانی در سال ۲۰۲۴ ساخته و پیش بینی شده که هزینه نهایی آن به ۱۸۴ میلیون دلار برسد. مرکز مذکور حاوی یک زندان با ظرفیت ۲۰ نفر نیز است.

پیشتر یک گروه پارلمانی از اتحادیه اروپا قصد بازدید از این مرکز را داشت اما مسئولان مربوطه مانع آن شدند. این در حالی است که اخباری در خصوص تلاش برخی مهاجران در این مرکز برای خودکشی و مشکلات روانی ۸۶ درصد از آنها منتشر شده بود.

به نظر می رسد کشورهای دیگری نظیر آلمان، دانمارک، اتریش، یونان و هلند نیز به دنبال ساخت چنین مراکزی در دیگر کشورها مانند رواندا هستند.