جوان آنلاین: ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد اقدامات اتحادیه اروپا برای گسترش تحریم‌های یک‌جانبه علیه روسیه بی‌پاسخ نخواهد ماند.

وی در یک نشست خبری در مسکو گفت: «اطمینان می‌دهم اقدامات اتحادیه اروپا در مسیر گسترش تحریم‌های یک‌جانبه علیه روسیه بدون پاسخ نخواهد ماند.»

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه همچنین با انتقاد از سیاست‌های اتحادیه اروپا در قبال مسکو، خواستار اتخاذ موضعی واحد از سوی کشورهای عضو این اتحادیه برای آغاز گفت‌وگوهای جدی با روسیه شد.

اتحادیه اروپا از زمان آغاز جنگ اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰)، مجموعه‌ای از بسته‌های تحریمی را علیه روسیه اعمال کرده است. این محدودیت‌ها حوزه‌هایی از جمله تجارت، انرژی، نظام بانکی، حمل‌ونقل، فناوری و اشخاص و نهادهای روسی را در بر می‌گیرد.

شورای اتحادیه اروپا در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۵ آبان ۱۴۰۵) نیز ۳۰ فرد و دو نهاد را به فهرست تحریم‌های خود در ارتباط با آنچه فعالیت‌های اطلاعاتی و سایبری مخرب روسیه خوانده، اضافه کرد.

مسکو بارها تحریم‌های غرب را غیرقانونی و ناکارآمد خوانده و اعلام کرده است در برابر اقدامات محدودکننده کشورهای غربی، تدابیر متقابل اتخاذ خواهد کرد.