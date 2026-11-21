سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نقش بندر امیرآباد در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور، از تسریع روند آزادسازی و ورود کالا در این بندر خبر داد.

جوان آنلاین: سیدعلی کاظمی روز شنبه در جریان بیستمین تور رسانه‌ای مرکز رسانه قوه قضاییه در مازندران و در بازدید از بندر امیرآباد اظهار کرد: این بندر به دلیل حجم کالاهایی که از طریق آن وارد کشور شده و در زندگی و معیشت مردم تأثیرگذار است، اهمیت ویژه‌ای دارد و به دنبال بروز برخی مشکلات، رئیس قوه قضاییه نیز به‌صورت مستقیم از آن بازدید کرد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: در حال حاضر روند آزادسازی و واردات کالا در بندر امیرآباد با آرامش و سرعت مناسبی در حال انجام است و دادگستری مازندران در این زمینه نقش مؤثری داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به توجه ویژه رئیس دستگاه قضا به بنادر و گمرکات تصریح کرد: دشمنان تلاش کردند مانع ورود کالا به کشور شوند یا در صورت ورود، کالاها با قیمت‌های بسیار بالا به دست مردم برسد؛ اما اکنون حتی در شرایط جنگی نیز فروشگاه‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

کاظمی تأکید کرد: قوه قضاییه در تمام مراحل ورود کالا تا رسیدن آن به دست مصرف‌کننده در کنار دستگاه‌های مسئول است و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اقتدار قضایی، موانع حقوقی پیش‌روی این فرایند را برطرف می‌کند. با اقتدار قضایی موانع فراروی را برطرف می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه: روند ترخیص کالا از بندر امیرآباد مازندران سرعت گرفته است

به گزارش ایرنا، بندر امیرآباد در استان مازندران به عنوان بزرگ‌ترین بندر حاشیه دریای خزر با قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی خاص باتوجه به سیاست گذاری‌های دیپلماسی اقتصادی دولت چهاردهم می‌تواند با شکوفاسازی ظرفیت‌ها، نقش ویژه‌ای در مقاوم‌سازی اقتصاد کشور با توسعه تجارت بین‌المللی و صادرات کالا ایفا کند.

بندر امیر آباد با حدود یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار وسعت و همچنین ۲۲۰ هکتار پس کرانه با دارا بودن اراضی پشتیبانی وسیع، زیر ساخت حمل و نقل مدرن چند وجهی، اسکله رو -رو ریلی و کامیون جهت ترانزیت و حمل یکسره کالا و همچنین دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای سی آی اس CIS با جمعیت بالغ بر ۳۰۰ میلیون به تنهایی بر تمامی پنج بندر حاشیه خزر تنه می‌زند و ظرفیت فوق العاده‌ای در توسعه اقتصادی و پرش تجاری کشور دارد.

بندر امیرآباد در کنار آن که یک ظرفیت صادراتی و تجاری در منطقه به شمار می‌رود با دارا بودن کارخانجات متعددی همچون گچ، فولاد، کاغذ و سیلوهای متعدد از بنادر نسل سوم کشور است و عمده ۷.۵ میلیون تن کالای صادراتی کشورهای مختلف جهان از بنادر آستاراخان، آکتائو، اولیا، باکو، گوسان و ماخاچ وارد بندر امیرآباد می‌شود.

اتصال به شبکه ریلی کشور، بهره‌مندی از ۱۵ پست اسکله با ظرفیت ۱۰ میلیون تن و بهره مندی از ظرفیت اتصال کریدور ترانزیت بین المللی شمال به جنوب (INSTC) از دیگر ویژگی های شاخص بندر امیرآباد است.

منطقه امیرآباد از ظرفیت‌های بندری بسیار مناسبی برخوردار است و می‌تواند به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال- جنوب، توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه به‌ویژه کشورهای حاشیه دریای خزر را بیش از پیش تجربه کند که این امر به شکوفایی اقتصادی این دیار کمک می کند.