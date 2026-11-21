شرکت هواپیمایی آلمان به دلیل افزایش شدید قیمت سوخت و پس لرزه های ناشی از جنگ افروزی آمریکا علیه ایران هزار فرصت شغلی را حذف می کند.

جوان آنلاین: خبرگزاری فرانسه گزارش داد که شرکت هواپیمایی آلمانی لوفت هانزا قصد دارد هزار فرصت شغلی تمام وقت را در فرودگاه های فرانکفورت و مونیخ حذف کند. این تعداد معادل حدود ۲.۵ درصد از کارکنان این دو فرودگاه است.

بر اساس این گزارش، این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که تلاش های این شرکت برای بهبود وضعیت مالی با سرعتی کمتر از حد انتظار پیش می رود و شوک انرژی ناشی از جنگ ایران نیز بر مشکلات آن افزوده است.

لوفت هانزا در سال ۲۰۲۴ برنامه ای برای کاهش هزینه ها و مهار زیان های خود آغاز کرد اما در نامه ای که برای کارکنان ارسال شده، آمده است اقدامات اعلام شده دیگر کافی نیست.

بر اساس این نامه، این شرکت در ۹ ماه نخست سال به طور میانگین ماهانه ۲۰ میلیون یورو معادل ۲۲ میلیون دلار زیان ثبت کرده است.

در این نامه آمده است: سال ۲۰۲۶ ما را با عقب گرد مواجه کرده است. جنگ در خاورمیانه، هزینه های بسیار بالای سوخت، ۹ روز اعتصاب و ساختار پرهزینه ای که از قبل داشتیم وضعیت را وخیم تر کرده اند.

شرکت هواپیمایی ملی آلمان اکنون قصد دارد هزار فرصت شغلی تمام وقت را در فرودگاه های فرانکفورت و مونیخ حذف کند. این تعداد حدود ۲.۵ درصد از مجموع نزدیک به ۴۰ هزار کارمند این شرکت را تشکیل می دهد.

این گروه هواپیمایی همچنین پیش بینی کرده است هزینه سوخت آن در سال جاری میلادی، در مقایسه با سال ۲۰۲۵، حدود دو میلیارد یورو افزایش یابد. این افزایش هزینه به تأثیر جنگ آمریکا علیه ایران بر قیمت انرژی برمی گردد.

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