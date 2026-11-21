جوان آنلاین: اطلاعاتی که طی سه روز گذشته فاش شده، از وجود رویکرد محوری میان آمریکا و عربستان سعودی در خصوص توطئه ای جدید علیه حزب الله لبنان حکایت دارد که بر اساس آن، از حامیان این دو کشور در ساختار حاکمیت لبنان و همچنین در دو عرصه سیاسی و رسانه‌ای خواسته شده است کارزاری را برای تشدید محاصره حزب‌الله به راه بیندازند.

آمریکایی‌ها وعده داده‌اند که برنامه‌ای از تحریم‌های جدید را علیه نهادهای اقتصادی و اجتماعی حزب‌الله اجرا کنند. این روند با اعمال تحریم علیه انجمن خیریه «وتعاونوا» و همچنین مؤسساتی که در زمینه تجارت طلا فعالیت دارند، آغاز شده است. هم‌زمان، اطلاعات و افشاگری‌های بیشتری درباره فهرستی از شخصیت‌های سیاسی، امنیتی و قضایی منتشر شده که به گفته آمریکایی‌ها، در کنار حزب‌الله فعالیت می‌کنند و با نحوه مدیریت مذاکرات با اسرائیل از سوی حاکمیت سیاسی لبنان مخالف‌اند.

منابع آگاه فاش کردند که این اقدامات در چندین مسیر دنبال می‌شود که یکی از آن‌ها اقدامات داخلی لبنان است. به ادعای این منابع، این هدف از طریق اقدامات رسانه‌ای و سیاسی و همچنین پیگرد اعضای حزب‌الله تحت عنوان اجرای مصوبات دولت در دوم مارس امکان‌پذیر است.

این رویکرد در گسترش دامنه فعالیت دستگاه‌های امنیتی در تمامی مناطقی که حزب‌الله در آن‌ها حضور دارد، نمود پیدا کرده است. همچنین پیگرد اعضای حزب، حتی در مواردی که صرفاً در یک مراسم اجتماعی شرکت می‌کنند، از مهمترین اهداف این توطئه به شمار می‌رود.

الاخبار به نقل از این منابع نوشت که آمریکایی‌ها بار دیگر به متحدان لبنانی خود گفته‌اند تصمیم جنگ علیه ایران و حزب‌الله گرفته شده و تنها مسئله، زمان اجرای آن است. به گفته آن‌ها، آنچه از حاکمیت لبنان خواسته می‌شود این است که با انجام اقدامات مستقیم علیه حزب‌الله، برای همراهی با این جنگ آماده باشد.

آمریکا و عربستان با دخالت آشکار در امور داخلی لبنان اعلام کرده اند که اگر فرماندهی ارتش لبنان همچنان بر عدم ورود به رویارویی مستقیم با حزب‌الله برای خلع سلاح آن اصرار داشته باشد، باید موضوع انتصاب فرماندهی جدید برای ارتش دوباره بررسی شود. علاوه بر این، باید تغییراتی در سطح تمامی نهادهای نظامی و امنیتی صورت گیرد تا از حضور هر فرد حامی حزب‌الله در جایگاه‌های مسئولیت جلوگیری شود.

به گفته منابع، سفر «یزید بن فرحان»، فرستاده عربستان سعودی به لبنان، در همین چارچوب انجام شده و هیچ موضوع دیگری خارج از ضرورت تشدید اقدامات علیه حزب‌الله در دستور کار او نبوده است. یکی از افرادی که با این مقام سعودی دیدار کرده، گفته است او به‌شدت عصبی و مضطرب بوده و تأثیر تحولات مربوط به رویارویی عربستان با جنبش انصارالله یمن، در رفتار و رویکردهایش کاملاً آشکار بوده است.

به گفته این فرد، بن فرحان معتقد بوده که زمان پایان دادن به تمامی انواع سازش با حزب‌الله فرا رسیده است.

فشارهای پشت پرده و لغو سفر الزیدی به لبنان

نکته قابل توجه این است که فشارها دیگر تنها به نیروهای داخلی لبنان محدود نمی‌شود. پس از آنکه دلایل واقعی تصمیم ناگهانی «علی الزیدی»، نخست‌وزیر عراق، برای سفر نکردن به لبنان آشکار شد، مشخص شد که این فشارها ابعاد دیگری نیز پیدا کرده‌اند.

بسیاری این تصمیم را به تحولات جاری در عراق و ضرورت رسیدگی الزیدی به مسائل منطقه «جرف‌الصخر» مرتبط دانسته بودند؛ اما این تصمیم در واقع نتیجه مداخلات طرف‌های لبنانی و آمریکایی بوده است که نمی‌خواستند الزیدی به لبنان سفر کند.

دستگاه‌های امنیتی مرتبط با دفتر نخست‌وزیری عراق، اطلاعات و گزارش‌هایی از سوی دستگاه‌های امنیتی لبنان دریافت کردند که در آن‌ها به الزیدی هشدار داده شده بود سفرش به لبنان با خطرات امنیتی همراه است.

بر اساس اطلاعات موجود، دفتر نخست‌وزیری عراق با رهبری حزب‌الله تماس گرفت و درباره صحت این گزارش‌ها پرس‌وجو کرد. حزب‌الله ادعاهای مطرح‌شده از سوی دستگاه‌های امنیتی لبنان را رد کرد و تأکید کرد: نخست‌وزیر عراق مهمان ماست و ما خواهان سفر او به لبنان هستیم.

بعدها مشخص شد که اگر الزیدی تصمیم می‌گرفت برنامه سفر خود به بیروت را تغییر دهد و آن را به چند ساعت محدود کند، هشدارهای امنیتی نیز برطرف می‌شد؛ به این ترتیب که او با سه مقام ارشد لبنان دیدار کند و سپس این کشور را ترک کند، بدون آنکه به ضاحیه جنوبی برود. این در حالی بود که قرار بود الزیدی از آرامگاه شهید سید حسن نصرالله نیز بازدید کند و به مقر مجلس اعلای اسلامی شیعیان و مقر فراکسیون وفاداری به مقاومت نیز برود.

در برنامه سفر او همچنین دیداری در مجلس نمایندگان لبنان با هیئتی متشکل از نمایندگان فراکسیون‌های وابسته به جنبش امل و حزب‌الله پیش‌بینی شده بود.

هنگامی که برخی طرف‌ها در دفتر نخست‌وزیری عراق تلاش کردند سفر را در موعد مقرر حفظ کنند، اما برنامه آن را تغییر دهند و بازدید از ضاحیه جنوبی و مراکز رسمی آن را حذف کنند، الزیدی با پیام‌هایی مواجه شد که به او هشدار می‌دادند چنین اقدامی به معنای پایبندی او به برنامه‌ای خواهد بود که هدفش جلوگیری از سفر به ضاحیه جنوبی و بازدید از آرامگاه شهید سید حسن نصرالله است.

در نهایت، تصمیم به لغو سفر گرفته شد؛ به‌ویژه آنکه حزب‌الله به الزیدی اطلاع داده بود هرگونه تغییر در برنامه از پیش تعیین‌شده سفر، به فرصتی برای دفتر نخست‌وزیری عراق تبدیل خواهد شد تا حاکمیت سیاسی لبنان بتواند از این سفر برای «اقدام علیه شیعیان لبنان» بهره‌برداری کند.