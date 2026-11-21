یک مقام ارشد عملیات سایبری ارتش انگلیس تأیید کرد که این کشور علیه روسیه، چین، ایران و کره شمالی عملیات سایبری تهاجمی انجام می‌دهد.

جوان آنلاین: ژنرال راب مگوان، فرمانده فرماندهی عملیات سایبری و تخصصی نیروهای مسلح انگلیس در مصاحبه‌ با اسکای نیوز اعلام کرد نیروی سایبری ملی این کشور عملیات تهاجمی علیه روسیه، چین، ایران و کره شمالی انجام می‌دهد.

مگوان در پاسخ به پرسشی درباره انجام عملیات سایبری تهاجمی از سوی این نیرو گفت: «قطعاً؛ ما در این زمینه کاملاً شفاف بوده‌ایم.»

این مقام نظامی انگلیس، کشورهای روسیه، چین، ایران و کره شمالی را تهدید سایبری عنوان و تأکید کرد کشورهایی که در فضای سایبری علیه لندن فعالیت می‌کنند، باید منتظر پاسخ متقابل باشند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا انگلیس با کشورهایی مانند روسیه، ایران و چین در جنگ سایبری قرار دارد، گفت: «نمی‌گویم در جنگ هستیم، اما در صلح هم نیستیم؛ ما در منطقه‌ای ترکیبی و خاکستری، پایین‌تر از آستانه درگیری نظامی قرار داریم.»

مگوان اعلام کرد این نیرو از طریق نفوذ به شبکه‌های رایانه‌ای طرف مقابل، امکان شناسایی ساختار و فعالیت‌های آن‌ها و انجام عملیات درون این شبکه‌ها را دارد. با این حال، جزئیات مأموریت‌های عملیاتی این مجموعه همچنان محرمانه باقی مانده است.

نیروی سایبری ملی انگلیس در سال ۲۰۲۰ تأسیس شد و ساختاری مشترک میان ستاد ارتباطات دولت انگلیس (GCHQ)، وزارت دفاع، سرویس اطلاعات خارجی (MI۶) و آزمایشگاه علوم و فناوری دفاعی این کشور است. این مجموعه مأموریت‌هایی در حوزه عملیات سایبری تهاجمی و مختل کردن فعالیت‌های تهدیدآمیز در فضای مجازی بر عهده دارد.