طر از جامعه بین‌المللی و نهادهای وابسته به آن خواست به منظور بازدارندگی و توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و کرانه باختری،اقدامی سریع و قاطع انجام دهد.

جوان آنلاین: "جاسم الحمادی" سفیر قطر در اتریش و نماینده دائم این کشور در سازمان ملل متحد، هشدار داد که تداوم اقدامات اسرائیل در نقض قواعد و هنجارهای حاکم بر روابط بین‌الملل و همچنین فرار از پاسخگویی، تهدیدی جدی برای امنیت منطقه‌ای و جهانی به شمار می‌رود.

"الحمادی" در سخنرانی خود در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، تأکید کرد: جنایات ارتش اسرائیل در نوار غزه، خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی و اشغال بخش‌های زیادی از اراضی کرانه باختری با حمایت نیروهای ارتش و همچنین تداوم اشغال بخش‌هایی از خاک سوریه و لبنان، نیازمند پاسخی قاطع از سوی جامعه بین‌المللی است.

وی تصریح کرد که این اقدامات، تعهد مشترک به قوانین بین‌الملل، منشور سازمان ملل متحد و اصول عدالت و انصاف را در برابر آزمونی بزرگ قرار می‌دهد. ما تلاش برای تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس در چارچوب راهکار دو کشوری و قطعنامه‌های سازمان ملل را خواستاریم .