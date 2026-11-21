شهردار شهر توپانسیرتا در در ایالتی در جنوب برزیل در پی طوفانی که ۳ کشته و ۶۰ زخمی برجای گذاشت و ۵ هزار خانه را ویران کرد، گفت: شهر نابود شد.

جوان آنلاین: این طوفان شدید با سرعت بیش از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت ایالت «ریو گرانده دو سول» در جنوب برزیل را درنوردید و سبب شد، تمامی ۲۰ هزار نفر ساکن شهر «توپانسیرتا» بدون آب و برق بمانند.

گوستاوو هِرتِر شهردار توپانسیرتا، در ویدیویی که رسانه‌های محلی منتشر کردند، گفت: شهر نابود شد.

باران و بادهای شدید این منطقه را درنوردیدند و همه ساکنان آن اکنون از خدمات شهری محروم هستند.

هِرتِر که خانه‌ او نیز در این حادثه آسیب دیده، افزود: این اتفاقی بی‌سابقه و همانند صحنه‌های فیلم است؛ بیمارستان ما با درختان افتاده مسدود و راه‌های دسترسی به شهر نیز بسته شده بودند.

بر اساس اعلام مقامات ایالت ریو گرانده دو سول، در پی این طوفان سه نفر جان باخته و حدود ۶۰ نفر مصدوم شدند.

شهردار این منطقه با ابراز تاسف گفت: شهر دیگر شبکه برق و آب‌رسانی ندارد. همه‌چیز میان ساعت سه تا سه و چهل دقیقه بامداد نابود شد.

ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بسیاری از ساختمان‌ها به تلی از خاک تبدیل شده و خودروها و کامیون‌ها بر اثر شدت باد، باران و تگرگ واژگون شده‌اند.

حدود ۵ هزار واحد مسکونی در توپانسیرتا تخریب شد. طوفان همچنین سقف یک بیمارستان را از جا کنده و ۱۱ بیمار مجبور به انتقال به مراکز درمانی دیگر شدند.

۳۲ شهر دیگر نیز متحمل خسارت شده‌اند و این منطقه به دلیل ادامه بارندگی‌ها در وضعیت هشدار برای احتمال وقوع سیل و رانش زمین قرار دارد.

لولا داسیلوا رئیس‌جمهوری برزیل، دستور اعزام تیم‌های پزشکی به منطقه را صادر کرد و ادواردو لیت فرماندار این ایالت، ۷ میلیون رئال (معادل ۱.۲ میلیون دلار) برای بازسازی شهر اختصاص داد.

بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی برزیل (Inmet)، سرعت باد به ۱۱۴ کیلومتر بر ساعت رسیده بود.

حدود یک ساعت پیش از وقوع طوفان، پیامک‌های هشدار به گوشی ساکنان ارسال شده بود.

بخش‌های جنوبی برزیل به‌طور مکرر کانون وقوع طوفان و گردبادها هستند.