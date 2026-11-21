عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن گفت که در پی حمله سعودی به بنادر یمن، نیروهای مسلح این کشور مقابله به مثل خواهند کرد و تمام بنادر عربستان هدف عملیات این نیروها خواهد بود.

جوان آنلاین: «محمد البخیتی» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در گفت وگو با شبکه خبری العهد تصریح کرد: عربستان سعودی آغازگر تجاوز بوده و توافق آتش‌بس را نقض کرده است و به آن پاسخ داده خواهد شد.

وی تاکید کرد: یمن حق دارد به هرگونه تشدید تنش نظامی از سوی عربستان پاسخ دهد. فرودگاه‌های عربستان تنها پس از آن هدف قرار گرفتند که فرودگاه‌های یمن مورد حمله واقع شدند.

البخیتی گفت: عربستان سعودی پیامدهای تشدید تنش‌های اخیر را که طی آن بنادر یمن هدف قرار گرفتند، متحمل خواهد شد و این اقدام ریاض با پاسخی متقابل مواجه خواهد شد.

وی افزود: صنعا در پی هدف قرار گرفتن بنادر یمن، تمامی تهدیدهای خود را عملی خواهد کرد و اکنون تمام بنادر عربستان سعودی در زمره اهداف قرار دارند. عربستان سعودی باید به‌جای تجاوز به یمن، ائتلافی برای دفاع از قدس شریف تشکیل می‌داد.

وی افزود: عربستان سعودی ۱۲ سال است که به یمن تجاوز نظامی می‌کند، در حالی که جنبش «انصارالله» از سرزمین خود دفاع کرده است.

عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تصریح کرد: ما در برابر عربستان سعودی، سیاست «محاصره در برابر محاصره» و «تشدید تنش در برابر تشدید تنش» را در پیش گرفته‌ایم و این رویکرد تا زمان توقف حملات سعودی‌ها ادامه خواهد یافت.

وزارت امور خارجه یمن جمعه شب در پی حمله ارتش سعودی به بندر «الحدیده» در جنوب غربی یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: هدف قرار دادن بندر الحدیده توسط متجاوزان سعودی اقدامی احمقانه است که برای آنها گران تمام خواهد شد. جامعه جهانی شاهد جنایت عربستان در هدف قرار دادن بندر الحدیده بود و شاهد پاسخ به آن نیز خواهد بود.

سخنگوی دولت یمن در شهر صنعا نیز عصر جمعه تاکید کرده بود که که هدف قرار دادن بندر الحدیده، بنادر عربستان سعودی را به اهدافی مشروع برای نیروهای مسلح یمن تبدیل می‌کند.

در همین راستا، ارتش یمن عصر جمعه در هشدار به عربستان سعودی اعلام کرد که اگر این کشور به بندر الحدیده یمن حمله کند، نیروهای مسلح یمن نیز بندر «جده» و تمام بنادر دیگر عربستان را در سواحل دریای سرخ در کانون حملات خود قرار خواهند داد.

ارتش یمن در ماههای اخیر در پاسخ به دور جدید حملات ارتش سعودی به یمن و حملات شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان در یمن، محل های تجمع و مقرهای نظامی این شبه نظامیان و همچنین عمق حیاتی اقتصادی و نظامی عربستان را هدف حملات گسترده موشکی و پهپادی خود قرار داده است.

دور جدید حملات سعودی‌ها به یمن از ۲۲ تیرماه سال ۱۴۰۵ آغاز شد که با پاسخ قاطع و پیشروی ارتش یمن در مناطق تحت اشغال شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان روبرو شده است.