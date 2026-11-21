جوان آنلاین: نفوذ هکرها به مرکز ملی اطلاعات جرایم دومین مورد از این نوع نفوذ در ماههای اخیر است.
این پایگاه داده توسط نیروهای انتظامی در سراسر آمریکا برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات مربوط به احکام و بررسی سوابق استفاده میشود.
کشف جدیدترین نفوذ در روزهای اخیر در حالی صورت میگیرد که دولت دونالد ترامپ در بحبوحه مجموعهای از اختلالات گسترده که بانکها، سازمان امنیت ملی و سیستم کنترل ترافیک هوایی را تحت تأثیر قرار داده تلاش کرده تا نگرانی عمومی در مورد امنیت سایبری کشور را کاهش دهد.
اواخر تابستان امسال نیز یک گروه هکری دادههای شخصی حساس کارمندان در یک وبسایت شغلی افبیآی را هک کرده بود.
سیانان پیش از این گزارش داده بود که هکرها در سال ۲۰۲۳ نیز به سامانه های رایانه ای دفتر افبیآی در نیویورک نفوذ کرده بودند. تصاویر مربوط به تحقیقات جفری اپستین مجرم فساد جنسی در یکی از رایانه های هدف ذخیره شده بود.