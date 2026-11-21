شبکه خبری سی‌ان‌ان به نقل از ۲ منبع آگاه خبر داد که پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) در حال بررسی نفوذ آشکار به پایگاه داده سراسری اطلاعات جرایم است که به عنوان شاهراه ارتباطی بین نیروهای انتظامی فدرال، ایالتی و محلی عمل می‌کند.