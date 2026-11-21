یک تحلیلگر عراقی درباره تحرکات برای خدشه وارد کردن به وجهه نیروهای حشد الشعبی (بسیج مردمی) با ابزارها و شیوه‌های مختلف و اتهام‌زنی علیه این نیروی عامل تحقق پیروزی بر تروریسم داعشی، به شدت هشدار داد.

جوان آنلاین: قاسم التمیمی با بیان این هشدار افزود: تحرکات آشکاری برای خدشه وارد کردن به وجهه نیروهای بسیج مردمی عراق و اتهام علیه آنها به منظور بی‌اعتبار کردن حشد الشعبی در جریان است.

او تصریح کرد: تمام موفقیت‌ها و دستاوردهای حشد الشعبی در دوره گذشته، در حال حاضر به شکل هدفمند تضعیف و تحریف می‌شوند و تصویری نادرست از فداکاری‌های نیروهای بسیج مرمی در حفظ عراق و غلبه بر تروریسم ارائه می‌شود.

این تحلیلگر عراقی گفت: از پرونده «جرف النصر» علیه حشد الشعبی استفاده شده است تا عراق از این نیروی ضد طرح‌های خارجی تهی شود و این در مسیر طرح‌های خارجی و راضی نگه داشتن «تام باراک» (نماینده آمریکا) است. روش‌ها و تاکتیکهای تبلیغاتی مختلفی علیه نیروهای حشد الشعبی به کار گرفته شد.

افشای فشار رژیم صهیونیستی بر آمریکا برای خلع سلاح مقاومت در عراق

خبرگزاری المعلومه عراق به نقل از یک منبع آگاه فلسطینی فاش کرد که هیات‌های اسرائیلی در ماههای اخیر سفرهای مخفیانه و اعلام نشده‌ای به واشنگتن انجام داده اند که هدف آن تحت فشار قرار دادن دولت آمریکا برای تشدید فشار بر عراق به ویژه نخست وزیر برای خلع سلاح گروههای مقاومت و اخراج آنها از جرف النصر بوده است.

این منبع فاش کرد: در فاصله میان اوت گذشته و اوایل این ماه (مرداد - آبان) ، بیش از ۱۳ هیات اسرائیلی مخفیانه از واشنگتن بازدید کردند و مذاکرات بر افزایش فشار بر نخست وزیر عراق برای خلع سلاح گروههای مقاومت متمرکز بود. پرونده خارج کردن گروههای مقاومت از منطقه جرف النصر از طریق اعمال نفوذ و فشارهای آمریکا بر دولت بغداد برای دستیابی به این هدف، جایگاه مهم و محوری در دستور کار این سفرهای محرمانه داشت.

به گزارش ایرنا، حشد الشعبی در سال ۲۰۱۴ و پس از سقوط موصل در ۵ تا ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ میلادی به دستِ نیروهای داعش، در پاسخ به فتوای مراجع دینی عراق به‌ ویژه آیت‌الله سید علی سیستانی تشکیل شد. این سازمان در روز ۲۶ نوامبر ۲۰۱۶ با اکثریت آرای مجلس عراق به عنوان یک نیروی جدا از ارتش این کشور رسمیت پیدا کرد.