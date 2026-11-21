روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به نقل از چند مقام آمریکایی نوشت که پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده، بر اساس یک یادداشت محرمانه که هفته گذشته صادر شده، محدودیت‌های جدیدی را بر همکاری‌های دفاعی میان آمریکا و کانادا اعمال کرده است.

جوان آنلاین: در گزارش واشنگتن پست آمده است: هگست دستورالعمل‌های خود درخصوص این محدودیت‌های جدید را در یک یادداشت محرمانه که پیش‌تر فاش نشده بود، صادر کرده است.

در این گزارش به ماهیت یا دامنه دقیق این محدودیت‌های جدید اشاره‌ای نشده است.

واشنگتن پست در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه یک مقام آمریکایی بر این باور است که اتاوا احتمالا این اقدام را نوعی توهین تلقی خواهد کرد، می‌افزاید: این امر، پرسش‌هایی را درباره آینده همکاری‌های نظامی میان ایالات متحده و کانادا مطرح خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، «شان پارنل» سخنگوی پنتاگون در اظهاراتی تاکید کرد که دستورالعمل‌های جدید هگست تأثیری بر تبادل اطلاعات دفاعی یا همکاری‌های نظامی میان ایالات متحده و کانادا در چارچوب سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و «فرماندهی دفاع هوافضای آمریکای شمالی» (NORAD) نخواهد داشت.

بنا بر این گزارش، پارنل توضیح داد که پنتاگون در حال اتخاذ تدابیری است تا اطمینان حاصل شود که همکاری با کانادا به تحقق اهداف دفاعی ملموس ایالات متحده می‌انجامد؛ بدین منظور، اولویت به حوزه‌هایی داده می‌شود که امنیت هر دو کشور را تقویت کرده و توانایی اتاوا را برای انجام تعهداتش در ناتو افزایش می‌دهد.

به نوشته واشنگتن پست، کاخ سفید پاسخ به پرسش‌ها درباره این تصمیم هگست را به وزارت جنگ آمریکا ارجاع داده و سفارت کانادا در واشنگتن نیز به درخواست این روزنامه برای اظهار نظر در این باره پاسخی نداده است.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان واشنگتن و اتاوا به دلیل اختلافات تجاری و اظهارات مکرر دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده مبنی بر احتمال الحاق کانادا به ایالات متحده، رو به افزایش است.

روابط میان واشنگتن و اتاوا در سال ۲۰۲۵ به شدت رو به وخامت گذاشت؛ زمانی که ترامپ تعرفه‌ ۲۵ درصدی بر واردات از کانادارا وضع و این تصمیم را با استناد به نگرانی‌های امنیت ملی و قاچاق مواد مخدر توجیه کرد؛ اقدامی که با اقدامات متقابل اتاوا مواجه شده است.