عضو سازمان بدر عراق با اشاره به پیوندهای عمیق اجتماعی، سیاسی، تجاری و ایدئولوژیکی بین عراق و ایران به عنوان دو کشوری که مرز مشترک آنان بالغ بر ۱۴۰۰ کیلومتر است، گفت: عراقی‌ها مخالف قرار گرفتن در محور آمریکایی-اسرائیلی علیه تهران هستند.

جوان آنلاین: «سلام حسین» عضو سازمان بدر در واسط عراق گفت: آمریکا به دنبال سوق دادن عراق به سمت سیاست صف‌بندی علیه ایران در راستای خدمت به منافع واشنگتن و رژیم صهیونیستی حرکت می‌کند.

او تصریح کرد: آمریکا با اعمال فشار بر بغداد برای توقف پروازها و بستن گذرگاههای مرزی با ایران به منظور فشار اقتصادی بر آن، به دنبال کشاندن عراق به سمت سیاست محورها علیه ایران است.

گفتنی است که آیت‌الله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد و از استادان برجسته حوزه علمیه نجف اشرف، در خطبه سیاسی خود در ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۲ آبان ۱۴۰۵)، دولت عراق را به اتخاذ سیاستی مستقل و مبتنی بر منافع ملی فراخواند و خاطر نشان کرد که پیوندهای جغرافیایی، دینی و اقتصادی عراق و ایران، همکاری میان دو کشور را به امری طبیعی تبدیل کرده است و استقلال عراق از مسیر دشمنی با کشورهای همسایه یا تسلیم شدن در برابر دیکته‌های خارجی محقق نخواهد شد.

امام جمعه بغداد با اشاره به فشارهای سیاسی واردشده بر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و اختلافات داخلی در این کشور، از مخالفت و ملاحظات برخی کشورهای حوزه خلیج فارس درباره ازسرگیری جنگ با ایران سخن گفت.