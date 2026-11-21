آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا) در گزارشی اعلام کرد که ۸۵ درصد ساکنان نوار غزه با قطعی‌های مکرر و پیش‌بینی‌نشده در دسترسی به آب سالم مواجه هستند.

جوان آنلاین: آنروا در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت انسانی در نوار غزه و کرانه باختری افزود که ۷۶ درصد خانواده‌های ساکن نوار غزه با کمبود اقلام اولیه بهداشتی و نظافتی روبه‌رو هستند و ۹۴ درصد جمعیت این منطقه به کمک‌های مربوط به سرپناه و اقلام غیرغذایی نیاز دارند.

این آژانس همچنین اعلام کرد که از آغاز جنگ در غزه تا ۱۶ نوامبر جاری (۲۵ آبان)، یک‌هزار و ۵۹ حادثه علیه تأسیسات آنروا و افرادی که در داخل این مراکز حضور داشته‌اند، ثبت شده است.

به گفته آنروا، ۳۱۲ مرکز متعلق به این آژانس آسیب دیده‌اند؛ رقمی که تقریبا تمامی تأسیسات آنروا از زمان آغاز جنگ را در برمی‌گیرد.

بر اساس این گزارش و به نقل از دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا)، بارندگی‌های اخیر بیش از ۲۲۰ هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده و به بیش از ۴۰ هزار سرپناه، ۹۶۰ سرویس بهداشتی، ۹ مرکز درمانی و شماری از فضاهای موقت آموزشی در نوار غزه آسیب وارد کرده است.

آنروا افزود: «در حالی که برخی خانواده‌هایی که به‌تازگی آواره شده‌اند به تعدادی از پناهگاه‌های اضطراری این آژانس پناه برده‌اند، گزینه‌های جایگزین و امن برای اسکان در غزه همچنان بسیار محدود است و همین مساله بسیاری از خانواده‌های آسیب‌دیده را بدون سرپناه مناسب باقی گذاشته است.»

این آژانس همچنین با استناد به آخرین برگه اطلاعاتی منتشرشده از سوی گروه پناهگاه در اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که برآورد می‌شود حدود یک میلیون و ۹۸۰ هزار نفر، معادل ۹۴ درصد جمعیت نوار غزه، به سرپناه و کمک‌های مربوط به اقلام غیرغذایی نیاز داشته باشند.