رژیم صهیونیستی از بامداد روز شنبه با نقض آتش‌بس لبنان، به حملات هوایی و توپخانه‌ای و اقدامات ویرانگرش در جنوب لبنان ادامه داد.

جوان آنلاین: منابع لبنانی از تداوم نقض آتش‌بس لبنان و حملات رژیم صهیونیستی به جنوب این کشور خبر دادند. این منابع گزارش دادند که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی اقدام به کندن درختان زیتون در تپه‌ای در شهرک الخیام در جنوب لبنان کردند.

همچنین این منابع به حضور گسترده خودروهای نظامی در محل همزمان با تخریب اراضی لبنان اشاره کردند.

همزمان خبرنگار شبکه المنار از حمله تازه توپخانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر داد و اعلام کرد که نظامیان اسرائیلی «وادی زبقین» را در جنوب لبنان گلوله باران کردند.

همچنین توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی حومه شهرک «حولا» در جنوب لبنان را زیر آتش گرفت و همچنین حومه شهرک «میفدون» را نیز گلوله باران کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی شهرک «حداثا» در جنوب لبنان را نیز هدف حملات هوایی قرار داد. منابع لبنانی با اشاره به اینکه در چهار نوبت این شهرک هدف حمله هوایی قرار گرفت، اعلام کردند که در جریان حملات جنگنده های اسرائیلی به شهرک حداثا، منازل مسکونی در شهرک «عیتا الجبل» در جنوب لبنان به شدت آسیب دید.

منابع لبنانی اعلام کردند که جنگنده های اسرائیلی موشکی به حداثا شلیک کردند که منفجر نشد. ارتش اشغالگر همچنین ساعاتی قبل اقدام به شلیک منور در آسمان «وادی الحجیر» در جنوب لبنان کرد.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۴۰۴) ، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی در اوایل تیر ۱۴۰۵ با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، تل‌آویو تاکنون از اجرای کامل تعهدات خود خودداری کرده و همزمان به حملات و تخریب مناطق مسکونی، به‌ویژه در نواحی مرزی جنوب لبنان ادامه داده است.

رژیم اسرائیل طی ماه‌های اخیر با تداوم حملات و تجاوزهای نظامی به جنوب لبنان، بارها حاکمیت این کشور را نقض کرده و خسارت‌های انسانی و زیرساختی گسترده‌ای به بار آورده است.