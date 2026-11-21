جوان آنلاین: علیرضا کاظمی، با قدردانی از فعالیت‌های کانون دانش‌پژوهان نخبه و تلاش‌های صورت‌گرفته در زمینه شناسایی، پرورش و حمایت از استعدادهای برتر، اظهار کرد: فعالیت‌های علمی، فرهنگی و تربیتی این مجموعه، اقدامی ارزشمند، اثربخش و ماندگار است که آثار و برکات آن در آینده بیش از پیش نمایان خواهد شد. رویکرد مردمی این مجموعه نیز بر ارزش و اهمیت اقدامات آن افزوده است.

وی با تبریک موفقیت‌های علمی دانش‌آموزان نخبه و قدردانی از خانواده‌های آنان، افزود: رشد و تعالی دانش‌آموزان بدون همراهی، همت و حمایت خانواده‌ها امکان‌پذیر نیست. استعداد و توانمندی علمی، نعمتی الهی است و نخستین وظیفه دانش‌آموزان نخبه و خانواده‌های آنان، شناخت این نعمت، شکرگزاری در برابر آن و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی در مسیر خدمت به مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان این‌که نخبه‌پروری و توجه به جامعه نخبگانی از مسائل راهبردی و پیشران توسعه هر کشور به شمار می‌رود، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ابتکار و حمایت شخصیت‌های بزرگ و پیشگامان این عرصه، مسیر قابل توجهی را در زمینه پرورش استعدادهای برتر طی کرده است.

وی افزود: اگرچه این حوزه با فراز و فرودهایی همراه بوده و همچنان نواقص و کاستی‌هایی در الگوی تربیت نخبگانی وجود دارد، اما در مجموع اقدامات ارزشمندی صورت گرفته و حمایت از جامعه نخبگانی همچنان یکی از سیاست‌های کلان کشور است.

کاظمی با اشاره به جایگاه دانش‌آموزان و جوانان در پیشرفت علمی کشور، موفقیت‌های آنان در شرایط دشوار و در جریان جنگ‌های اخیر را نشانه‌ای از ظرفیت و توانمندی نسل جوان ایران دانست و گفت: دشمنان جمهوری اسلامی ایران با هدف قرار دادن دانشگاه‌ها، مراکز علمی و مدارس، نشان داده‌اند که یکی از نگرانی‌های اصلی آنان رشد و تعالی علمی کشور است.

به گفته وی ؛ هدف قرار گرفتن مراکز آموزشی و علمی، از جمله مدرسه شجره طیبه میناب، بیانگر اهمیت و جایگاه علم و دانش در قدرت و آینده ایران است.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان و دانشجویان ایرانی امروز در مرزهای دانش‌های برتر جهان قرار دارند و همین ظرفیت علمی، نگرانی دشمنان را برانگیخته است. دانش‌آموزان کشور حتی در شرایط دشوار و زیر حملات دشمن نیز مسیر آموزش و فعالیت علمی را ادامه دادند و با حضور در عرصه‌های علمی، پاسخ شایسته‌ای به دشمنان دادند.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به دستاوردهای علمی دانش‌آموزان در سال گذشته، اظهار کرد: در شرایطی که کشور یک جنگ سنگین و وحشیانه و توطئه‌ای پیچیده را پشت سر گذاشت، دانش‌آموزان ایرانی موفق شدند ۲۴ مدال طلای علمی کسب کنند؛ در حالی که در بهترین شرایط سال‌های گذشته، تعداد مدال‌های طلای کشور به ۱۱ مدال رسیده بود. این موفقیت، رکوردی کم‌نظیر در تاریخ دستاوردهای علمی دانش‌آموزان کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: کسب شش مدال طلای کامل در المپیاد جهانی نجوم و دستیابی به مدال طلا در المپیاد هوش مصنوعی برای نخستین بار، از دیگر افتخارات دانش‌آموزان ایرانی است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی نسل جوان کشور و نتیجه برنامه‌ریزی و حمایت از استعدادهای برتر است.

کاظمی با اشاره به حمایت دولت و دستگاه‌های مختلف از جامعه نخبگانی، گفت: آموزش‌وپرورش توجه به استعدادهای برتر را در کانون برنامه‌های خود قرار داده است. حضور و حمایت مستقیم مسئولان دولت، از جمله دکتر عارف و پیگیری‌های رئیس‌جمهور، همچنین همراهی شورای عالی انقلاب فرهنگی، شهرداری تهران، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و بنیاد ملی نخبگان، در شکل‌گیری این دستاوردها مؤثر بوده است. این موفقیت‌ها حاصل یک کار جمعی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف کشور است.

وی یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه نظام نخبگانی را تحقق عدالت در شناسایی و پرورش استعدادها دانست و تأکید کرد: نباید فرصت رشد و شکوفایی استعدادهای برتر صرفاً در اختیار دانش‌آموزان شهرهای بزرگ و برخوردار قرار گیرد. توجه به نخبگان مناطق محروم و ایجاد فرصت‌های برابر برای شناسایی و پرورش استعدادها باید در کانون سیاست‌گذاری‌های آموزشی باشد.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به نتایج برنامه‌های انجام‌شده در این زمینه، گفت: امسال در میان مدال‌آوران داخلی و بین‌المللی، دانش‌آموزانی از استان‌های مختلف و حتی شهرهای کوچک حضور داشتند. در همین راستا، زمینه شناسایی و مشارکت بیش از ۱۲۶ هزار دانش‌آموز در آزمون‌ها و برنامه‌های المپیادی فراهم شد تا استعدادهای علمی آنان شناسایی و برای رشد و پرورش این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی شود.

کاظمی توسعه مدارس استعدادهای درخشان را از دیگر اقدامات آموزش‌وپرورش در مسیر تحقق عدالت آموزشی برشمرد و افزود: امروز در مناطق مختلف آموزش‌وپرورش کشور، دست‌کم یک یا دو مدرسه استعدادهای درخشان وجود دارد. با این حال، عدالت در شناسایی نخبگان و فراهم کردن فرصت‌های رشد برای دانش‌آموزان مناطق کمتر برخوردار باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی در ادامه، تربیت هویتی، اخلاقی و اجتماعی نخبگان را از مهم‌ترین ویژگی‌های فعالیت‌های کانون دانش‌پژوهان نخبه دانست و اظهار کرد: در کنار پرورش علمی و توسعه استعدادهای دانش‌آموزان، باید به تقویت هویت ملی و دینی، مسئولیت‌پذیری و تعهد اجتماعی آنان نیز توجه شود. تربیت نخبه‌ای که نسبت به کشور، مردم و جامعه خود احساس مسئولیت نداشته باشد، با اهداف نظام تعلیم‌وتربیت جمهوری اسلامی ایران و سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش همخوانی ندارد.

وزیر آموزش‌وپرورش تصریح کرد: محور اصلی فعالیت‌های ما پس از تربیت علمی و پرورش استعدادها، ایجاد موقعیت‌های تربیتی برای پرورش نخبگانی مسئولیت‌پذیر و اثرگذار در جامعه است. نخبگان باید علاوه بر برخورداری از توانمندی علمی، نسبت به سرنوشت کشور و مردم خود احساس تعلق و مسئولیت داشته باشند.

وی با اشاره به موفقیت‌های دانش‌آموزان در عرصه‌های بین‌المللی، خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد، رفتارهای فرهنگی و اخلاقی دانش‌آموزان ایرانی در سکوهای بین‌المللی حتی فراتر از مدال‌ها و افتخارات علمی آنان بوده است.

وی گفت: این رفتارها نشان‌دهنده تربیت شایسته و هویت‌مدار دانش‌آموزان است و باید به‌عنوان یکی از دستاوردهای مهم نظام تعلیم‌وتربیت مورد توجه قرار گیرد.

کاظمی با قدردانی از تلاش‌های باشگاه دانش‌پژوهان جوان و مجموعه مدیریتی و اجرایی آن، افزود: برنامه‌ریزی‌های علمی، فرهنگی و تربیتی این مجموعه نقش مؤثری در شکل‌گیری نسلی توانمند، متعهد و برخوردار از هویت ملی و دینی داشته است.

به گفته وی؛ تربیت چنین نسلی از مهم‌ترین مأموریت‌های آموزش‌وپرورش است و این موضوع با جدیت در دستور کار قرار دارد.

وی توسعه شبکه نخبگانی در سراسر کشور را از دیگر ضرورت‌های این حوزه عنوان کرد و گفت: باید جریان شناسایی و پرورش استعدادهای برتر را از مراکز محدود به استان‌ها، شهرها و روستاها گسترش دهیم. ایجاد خانه‌های المپیاد در سطح استان‌ها و توسعه شبکه‌های علمی و اجتماعی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه شناسایی و حمایت گسترده‌تر از استعدادهای علمی را فراهم کند.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به کمبود زیرساخت‌های پژوهشی مناسب برای نخبگان کشور اظهار کرد: امکانات و زیرساخت‌های موجود برای پرورش استعدادهای برتر هنوز متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای این دانش‌آموزان نیست. کشور به پژوهشگاه‌های مجهز و بزرگ در سطح ملی نیاز دارد و ضروری است حداقل یک پژوهشگاه ملی بزرگ برای حمایت از نخبگان و فراهم کردن امکانات پژوهشی مورد نیاز آنان ایجاد شود.

کاظمی با اشاره به ظرفیت شهرداری تهران در این زمینه، از حمایت‌های شهردار تهران در حوزه‌های علمی، تربیتی و فرهنگی قدردانی کرد و گفت: با توجه به توانمندی‌های شهرداری تهران و اقدامات حمایتی صورت‌گرفته، می‌توان از ظرفیت این مجموعه برای تحقق چنین طرحی بهره گرفت. ایجاد یک مرکز پژوهشی ملی مجهز، از نیازهای مهم و اساسی جامعه نخبگانی کشور است.

وی همچنین پیوند میان جامعه نخبگانی و نظام مسائل کشور را یکی از ضرورت‌های مهم در سیاست‌گذاری این حوزه دانست و تصریح کرد: باید ظرفیت علمی نخبگان را به مسائل واقعی جامعه در سطح محله، شهر، استان و کشور متصل کنیم. لازم است سازوکاری طراحی شود تا متناسب با توانمندی‌ها و تخصص‌های نخبگان، زمینه حضور و مشارکت مؤثر آنان در حل مسائل مدیریتی و اجرایی کشور فراهم شود.

کاظمی در ادامه بر ضرورت حمایت مؤثر از نخبگان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی آنان در سطوح مختلف دانشگاهی، مدیریتی و اجرایی کشور تأکید کرد و گفت: باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که نخبگان کشور از جایگاه شایسته و متناسب با توانمندی‌های خود برخوردار شوند و امکان استفاده حداکثری از ظرفیت‌های آنان فراهم شود.

وی افزود: فراهم کردن زمینه حضور نخبگان در دانشگاه‌ها، بهره‌گیری از آنان در کرسی‌های علمی و عضویت در هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. این افراد سرمایه‌های ارزشمند و قله‌های افتخار کشور هستند و باید به‌عنوان الگوهای برجسته علمی و نمادهای امید و پیشرفت در جامعه معرفی شوند تا نسل آینده بتواند مسیر موفقیت و تعالی را با الهام از آنان دنبال کند.

وزیر آموزش‌وپرورش با هشدار نسبت به پیامدهای بی‌توجهی به جایگاه نخبگان، تصریح کرد: نباید بر اثر ضعف برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های نادرست، زمینه یأس و ناامیدی در جامعه نخبگانی کشور ایجاد شود. حفظ انگیزه، امید و تعلق خاطر نخبگان به کشور و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت و اثرگذاری آنان، از مسئولیت‌های مهم دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های سیاست‌گذار است.

وی شکل‌گیری یک الگوی جامع و منسجم برای نظام نخبگانی کشور را ضرورتی اساسی دانست و خاطرنشان کرد: شناسایی عادلانه استعدادها، پرورش علمی و تربیتی، تقویت هویت ملی و دینی، توسعه زیرساخت‌های پژوهشی، گسترش شبکه‌های نخبگانی در سراسر کشور، پیوند ظرفیت‌های علمی با نظام مسائل جامعه و حمایت از حضور مؤثر نخبگان در عرصه‌های دانشگاهی و اجرایی، باید به‌صورت یک منظومه هماهنگ مورد توجه قرار گیرد.

کاظمی تأکید کرد: تنها با تکیه بر این سرمایه و نعمت الهی و با فراهم کردن زمینه شکوفایی استعدادهای برتر می‌توان به قله‌های رفیع علم، دانش و اقتدار در سطح جهان دست یافت.

وی در پایان برای موفقیت و سربلندی جامعه علمی و نخبگانی کشور آرزوی توفیق کرد.