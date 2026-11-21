در پی حمله ارتش یمن به یک نیروگاه برق در جنوب عربستان، شهر جیزان در خاموشی فرو رفته است.

جوان آنلاین: گزارش‌های رسانه‌ای از قطع گسترده برق در شهر جیزان عربستان در پی حمله موشکی نیروهای مسلح یمن به نیروگاه برق «الشقیق» و بندر جیزان حکایت دارد.

رسانه‌های یمنی با انتشار تصاویری از خاموشی شهر و برخاستن ستون‌های دود از منطقه نیروگاه الشقیق، از خسارات ناشی از این حمله خبر دادند. پایگاه خبری نظامی میلیتاری اوکراین نیز گزارش داد که حمله موشکی نیروهای یمنی به این تأسیسات، موجب قطع برق در جیزان شده است.

در همین ارتباط، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، شامگاه جمعه ۲۰ نوامبر اعلام کرد که نیروهای این کشور در عملیاتی نظامی، نیروگاه برق الشقیق و بندر جیزان در جنوب عربستان را هدف قرار دادند.

وی گفت این عملیات با اصابت مستقیم و دقیق همراه بود و خسارات قابل‌توجهی به اهداف موردنظر وارد کرد.